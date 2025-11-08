हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: ब्रिसबेन में पांचवां टी20 मैच रद्द, लेकिन गौतम गंभीर के लिए खुशी का पल, जानें क्या है वजह

IND vs AUS: ब्रिसबेन में पांचवां टी20 मैच रद्द, लेकिन गौतम गंभीर के लिए खुशी का पल, जानें क्या है वजह

India Win T20 Series vs Australia: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर की ये लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत है.

By : शिवम | Updated at : 08 Nov 2025 06:00 PM (IST)
ब्रिस्बेन में खेला गया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की. गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत ली है, ये पूरे भारत के लिए खुशी का पल है.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नियुक्त हुए थे. वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने भी टी20 से रिटायरमेंट ले ली थी, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया था. दोनों की जोड़ी इस फॉर्मेट में हिट रही. कोच रहते गंभीर और कप्तान रहते हुए सूर्या ने पहली टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसे 3-0 से अपने नाम किया था.

श्रीलंका के बाद भारत ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ़ किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से टी20 सीरीज जीती और फिर इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड को 4-1 से हराया.

सूर्या-गंभीर की जोड़ी ने जीती लगातार 5वीं T20 सीरीज

  • श्रीलंका को 3-0 से हराया (2024)
  • बांग्लादेश को 3-0 से हराया (2024)
  • साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया (2024)
  • इंग्लैंड को 4-1 से हराया (2025)
  • ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया (2025)

एशिया कप खिताब भी जीता

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता था, टीम ने फाइनल समेत पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कुल 3 बार हराया था. अब भारत की अगली टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर होगी. 5 मैचों की ये सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा.

अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ़ द सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच भी बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई थी, इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 मुकाबलों को जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई थी. इस सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड अभिषेक शर्मा को मिला, जिन्होंने 5 पारियों में 163 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 08 Nov 2025 05:01 PM (IST)
India Vs Australia T20 GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV IND Vs AUS T20 Series IND Vs AUS 5th T20
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

