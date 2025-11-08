ब्रिस्बेन में खेला गया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की. गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत ली है, ये पूरे भारत के लिए खुशी का पल है.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नियुक्त हुए थे. वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा ने भी टी20 से रिटायरमेंट ले ली थी, जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया था. दोनों की जोड़ी इस फॉर्मेट में हिट रही. कोच रहते गंभीर और कप्तान रहते हुए सूर्या ने पहली टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसे 3-0 से अपने नाम किया था.

श्रीलंका के बाद भारत ने बांग्लादेश का सूपड़ा साफ़ किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-1 से टी20 सीरीज जीती और फिर इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड को 4-1 से हराया.

सूर्या-गंभीर की जोड़ी ने जीती लगातार 5वीं T20 सीरीज

श्रीलंका को 3-0 से हराया (2024)

बांग्लादेश को 3-0 से हराया (2024)

साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया (2024)

इंग्लैंड को 4-1 से हराया (2025)

ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया (2025)

एशिया कप खिताब भी जीता

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी ने एशिया कप 2025 का खिताब भी जीता था, टीम ने फाइनल समेत पाकिस्तान को टूर्नामेंट में कुल 3 बार हराया था. अब भारत की अगली टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर होगी. 5 मैचों की ये सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा.

अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ़ द सीरीज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच भी बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई थी, इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जड़ा था. इसके बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 मुकाबलों को जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई थी. इस सीरीज के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड अभिषेक शर्मा को मिला, जिन्होंने 5 पारियों में 163 रन बनाए.