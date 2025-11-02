IND vs AUS 3rd T20 Live Score: भारतीय प्लेइंग 11 में 3 बदलाव, सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी
India vs Australia 3rd T20 Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 आज बैलेरीव ओवल, होबार्ट में खेला जा रहा है. यहां देखें लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी हर अपडेट्स.
LIVE
Background
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 आज बैलेरीव ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव हुए हैं. जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह और वाशिंगटन सुंदर आज खेल रहे हैं.
भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11
मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, सीन एबॉट, मैट कुहनेमन.
टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद से भारत ने 5 टी20 सीरीज खेली हैं और सभी जीती भी हैं, इस सिलसिले को कायम रखने की उम्मीद को जिन्दा रखने के लिए भारत को आज होबार्ट में हर हाल में जीतना होगा. मौसम की बात करें तो मैच में बारिश की संभावना है, लेकिन इतनी नहीं कि मैच रद्द होने का खतरा हो. इस लिहाज से टॉस जीतना महत्वपूर्ण होगा, टीम यहां लक्ष्य का पीछा करने चाहेगी.
बैलेरीव ओवल, होबार्ट का रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट
भारतीय क्रिकेट टीम आज इस ग्राउंड पर अपना पहला टी20 मैच खेल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम यहां 5 टी20 खेल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड पर कभी टी20 नहीं हारी है, उसने सभी 5 मैचों में जीत दर्ज की.
पिच की बात करें तो यहां भी तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहने की उम्मीद है. बाउंसर देखने को मिल सकता है, इस वजह से आज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. उनकी जगह कुलदीप यादव को बाहर बिठाया जा सकता है, क्योंकि स्पिन ऑप्शन के रूप में अक्षर पटेल टीम में हैं.
नहीं खेल रहे जोश हेजलवुड
तीसरे टी20 से ऑस्ट्रेलिया टीम में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी घोषणा मेजबान सीरीज शुरू होने से पहले कर चुका था. दूसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बरपाने वाले जोश हेजलवुड अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. महली बियर्डमैन तीसरे टी20 से मेजबान टीम का हिस्सा बन गए हैं.
भारत का स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, नेथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा.
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11
मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, सीन एबॉट, मैट कुहनेमन.
IND vs AUS 3rd T20 Live Score: भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL