मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टी20 में जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, उन्होंने पॉवरप्ले में 3 ओवर डाले और 3 बड़े विकेट चटकाए. उन्होंने मात्र 6 रन दिए और शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को अपना शिकार बनाया. इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

दूसरे टी20 में मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को पहला झटका 20 के स्कोर पर लगा, उपकप्तान शुभमन गिल 10 गेंदें खेलकर 5 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें होश हेजलवुड ने आउट किया. इसके बाद संजू सैमसन नेथन एलिस का शिकार हुए, वह सिर्फ 2 रन बना पाए.

जोश हेजलवुड ने 5वें ओवर की तीसरी और पांचवीं गेंद पर क्रमश सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को आउट किया. ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट कीपर ने सूर्यकुमार का आसान कैच छोड़ दिया था, लेकिन हेजलवुड ने अगली ही गेंद गुड लेंथ पर डाली और वह फिर विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठे. तिलक वर्मा बड़ा शॉट मारने गए लेकिन गेंद सिर्फ ऊंची गई, विकेट कीपर ने आसान कैच पकड़ा.

जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास

जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने मिचेल स्टार्क की बराबरी कर ली है, उनके टी20 में 79 विकेट हो गए हैं. स्टार्क के भी इतने ही विकेट थे, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज एडम जम्पा हैं, जिन्होंने 131 विकेट लिए.

अभिषेक शर्मा ने खेली महत्वपूर्ण पारी

भारत की आधी टीम 50 रन के अंदर (49) पवेलियन लौट गई थी, पांचवां विकेट अक्षर पटेल के रूप में गिरा था. वह रन आउट हुए. इसके बाद हर्षित राणा और अभिषेक शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी हुई, जहां एक तरफ भारत के बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे वहां अभिषेक ने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.