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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SL U19: 10 छक्के-चौके...राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने खेली सबसे बड़ी पारी, मुश्किल समय में टीम इंडिया को संभाला

IND vs SL U19: 10 छक्के-चौके...राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने खेली सबसे बड़ी पारी, मुश्किल समय में टीम इंडिया को संभाला

IND vs SL U19 2nd ODI: अंडर-19 भारतीय टीम के लिए राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार पारी खेली, जिसके दम पर टीम 285 के टोटल तक पहुंच पाई.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
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भारतीय अंडर-19 टीम ने श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल वनडे मैच में 285 रन बनाए, इसमें राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ की शानदार पारी का अहम रोल रहा. भारत के कप्तान यशवर्धन चौहान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. कप्तान 6 और अन्य ओपनर सागर वर्क 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. 81 पर टॉप-4 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम पर दबाव था, तब अन्वय ने अर्जुन राजपूत के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की और टीम को कठिन परिस्थितयों से निकाला.

मुश्किल समय में बने 'दीवार'

राहुल द्रविड़ को 'द वॉल' कहा जाता था, उन्होंने कई बार मुश्किल समय में भारत की ढाल बनने का काम किया. आज श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में राहुल के बेटे अन्वय द्रविड़ ने भी वैसा ही काम किया. 81 पर जब चौथा विकेट गिरा तब अन्वय और अर्जुन राजपूत ने पांचवें विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी की. दोनों ने मुश्किल समय पारी को संभाला, इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम इंडिया ने फिर निरंतर विकेट गंवाए और 285 पर ऑलआउट हो गई.

अन्वय द्रविड़ ने खेली सबसे बड़ी पारी

अन्वय द्रविड़ ने 67 गेंदों में 87 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 10 बॉउंड्री लगाईं. उन्होंने 1 छक्का जड़ा और 9 चौके लगाए. अर्जुन राजपूत ने 81 गेंदों में 76 रन बनाए, उन्होंने भी 1 छक्का और 9 चौके लगाए. ये अन्वय की अंडर-19 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी है. इस मैच में भारत के लिए भी ये सबसे बड़ी पारी रही.

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हालांकि अन्य अपने शतक से चूक गए, 44वें ओवर में गिम्हान मेंडिस ने उन्हें बोल्ड किया. अन्वय के रूप में भारत का 7वां विकेट जब गिरा, स्कोर 263 था. इसके बाद भारतीय अंडर-19 टीम सिर्फ 22 रन और जोड़ पाई. श्रीलंका के लिए गिम्हान मेंडिस ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए, उन्होंने 8.2 ओवरों में मात्र 41 रन दिए.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Jul 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
India U19 Team Anvay Dravid RAHUL DRAVID IND U19 VS SL U19 Rahul Dravid Son
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