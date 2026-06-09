जीत नहीं चमत्कार, भारत ने श्रीलंका के जबड़े से छीनी जीत; अंतिम 4 ओवर में डिफेंड हुए 22 रन

आईपीएल के सितारों से सजी भारत की ए टीम ने ट्राई सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की. श्रीलंका के खिलाफ भारत ने लगभग हारी हुई बाजी जीती. 278 रन चेज करते हुए श्रीलंका ने 46 ओवर में 256 रन बना दिए थे. अब 24 गेंद में सिर्फ 22 रन और बनाने थे. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मैच हार गई, लेकिन गेंदबाजों ने बाजी पलट दी, और भारत ने श्रीलंका के जबड़े से जीत छीन ली.

लक्ष्य का पीछा करते हुए निरोशन डिकवेला (47) और अविष्का फर्नांडो (45) ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी कर श्रीलंका को शानदार शुरुआत दिलाई थी. इस साझेदारी को आयुष बडोनी ने तोड़ा, उन्होंने 17वें ओवर में फर्नांडो और 19वें ओवर में डिकवेला को आउट किया. इसके बाद चौथे विकेट के लिए सदीरा समरविक्रमा (46) और कप्तान सहान अरच्चिगे के बीच 78 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई. सहान अरच्चिगे ने 72 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 74 रन बनाए. जब वह क्रीज पर थे, तब कोई नहीं कह सकता था कि श्रीलंका यहां से मैच हार सकती है.

24 गेंदों में चाहिए थे 22 रन

46 ओवरों के बाद श्रीलंका का स्कोर 256/6 था, जीत के लिए सिर्फ 22 रन चाहिए थे. 17वें ओवर में अरशद खान ने सिर्फ 5 रन दिए. 48वें ओवर में अंशुल कंबोज ने सिर्फ 7 रन दिए और श्रीलंका के कप्तान सहान अरच्चिगे के रूप में महत्वपूर्ण विकेट चटकाया. जब वह आउट हुए तब श्रीलका को 16 गेंदों में 16 रन चाहिए थे.

12 गेंदों में श्रीलंका को 10 रन चाहिए थे और 3 विकेट हाथ में थे, यहां से भी श्रीलंका फेवरेट थी लेकिन अरशद खान ने इस ओवर में कमाल कर दिया. उन्होंने दूसरी गेंद पर वियस्कांत को एलबीडबल्यू आउट किया. अगली गेंद पर वनुजा सहान रन आउट हो गए, पांचवीं गेंद पर उन्होंने मोहम्मद शिराज के रूप में श्रीलका का 10वां विकेट गिराया और टीम इंडिया 8 रनों से इस मैच को जीत गई.

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नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का बल्ला

भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी ने ओपन किया, लेकिन दोनों ही सस्ते में आउट हो गए. प्रभ जहां 11 गेंदें खेलकर सिर्फ 2 रन बना पाए, वहीं वैभव 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए. तीसरे नंबर पर आए प्रियांश आर्या तालमेल की कमी के चलते रन आउट हो गए, उन्होंने 32 गेंदों में 32 रन बनाए.

ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली शतकीय पारी

टॉप आर्डर बल्लेबाजों के फेल होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर 150 रनों की साझेदारी की थी. गायकवाड़ ने 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 114 गेंदों में 101 रन बनाए. तिलक ने 97 गेंदों में 60 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 2 चौके लगाए.

अंत में आयुष बडोनी ने 18 गेंदों में 24 और सूर्यांश शेडगे ने 14 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत के स्कोर को 277 तक पहुंचाया था. श्रीलंका के लिए मोहम्मद शिराज ने 2 विकेट लिए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का महत्वपूर्ण विकेट शामिल था. उन्होंने ही तिलक वर्मा को भी आउट किया था.

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भारत का अगला मैच कब?

भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच भारत ने जीत लिया है. अगला मैच भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच गुरुवार, 11 जून को है. बता दें कि हर टीम अन्य दोनों टीमों से 2-2 मैच खेलेगी. टॉप-2 टीमों के बीच रविवार, 21 जून को फाइनल मैच होगा.