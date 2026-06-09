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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 WC शुरू होने से पहले रैंकिंग में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज से छिना No-1 का ताज, जानिए टॉप पर कौन पहुंचा

T20 WC शुरू होने से पहले रैंकिंग में बड़ा बदलाव, इस दिग्गज से छिना No-1 का ताज, जानिए टॉप पर कौन पहुंचा

ICC Women Ranking T20: टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 3 दिन का समय बचा है, इससे पहले ICC ने अपनी रैंकिंग अपडेट कर दी है. वेस्टइंडीज प्लेयर का नंबर-1 ऑलराउंडर का ताज उनसे छिन गया है.

By : शिवम | Updated at : 09 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन शुरू होने में अब 3 दिन का समय बचा हुआ है. पहला मैच 12 जून को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच है. भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच पाकिस्तान के साथ है. इससे पहले ICC ने आज अपनी रैंकिंग अपडेट कर दी है. वेस्टइंडीज की स्टार खिलाड़ी हेली मैथ्यूज का नंबर-1 ऑलराउंडर का ताज उनसे छिन गया है, वह दूसरे स्थान पर आ गई हैं.

न्यूजीलैंड की अमेलिया केर टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 बन गई हैं, जो इससे पहले दूसरे स्थान पर मौजूद थी. अमेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड की कप्तान हैं. रैंकिंग में अमेलिया 478 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई, 473 रेटिंग वाली हेली मैथ्यूज दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं. भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा लिस्ट में पांचवें नंबर पर बनी हुई हैं.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ है. अमेलिया केर ने 6 जून को बांग्लादेश के खिलाफ 51 रनों की नाबाद पारी खेली थी, इसका फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला.

यह भी पढ़ें- महिला टी20 विश्व कप 2026 की प्राइज मनी, रनर-अप पर भी होगी धनवर्षा

ICC महिला टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वॉल 815 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बनी हुई हैं. टॉप-5 में एकमात्र भारतीय स्मृति मंधाना 740 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर है. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ है. ये मैच भारतीय समयनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा.

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भारती गेंदबाज को हुआ नुकसान

ICC महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में कोई भी भारतीय महिला नहीं है. पहले स्थान पर इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ है, पाकिस्तान की सादिया इकबाल दूसरे स्थान पर है. भारत की श्री चरणी को 3 पायदान का नुकसान हुआ है, वह लुढ़ककर आठवें नंबर पर आ गई हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 09 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
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