इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह मैदान पर उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा विवाद है. उनकी पूर्व पत्नी सानिया अशफाक ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए उनके ऊपर अपने होने वाले बच्चे की हत्या के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है.

सानिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दावा किया कि दिसंबर 2023 में लाहौर में उनकी इच्छा के खिलाफ उनका गर्भपात कराया गया. उन्होंने अपने पोस्ट में बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उनके पास इस घटना से जुड़ा वीडियो सबूत भी मौजूद है. सानिया ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के छह साल के रिश्ते के दौरान उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया गया.

दूसरी शादी के बाद सामने आए आरोप

यह विवाद उस समय सामने आया जब इमाद वसीम की दूसरी शादी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई. उन्होंने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नाइला रजा के साथ निकाह किया है. इसी के बाद सानिया ने कई पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्हें और उनके बच्चों को नजरअंदाज किया गया और उनके साथ धोखा हुआ है. यही नहीं उन्होंने नाइला को घर तोड़ने वाली भी बताया.

उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी टैग करते हुए नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि ऐसे खिलाड़ी को टीम में मौका क्यों दिया जा रहा है, जिन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं.

इमाद का जवाब, निजता की अपील

वहीं, इमाद वसीम ने इन आरोपों पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. उन्होंने इतना जरूर कहा है कि उनका और सानिया का रिश्ता लंबे समय से चल रही आपसी समस्याओं के कारण खत्म हुआ और अब दोनों परिवारों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए.

जानकारी के मुताबिक, इमाद और सानिया की शादी अगस्त 2019 में हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हैं - बेटी इनाया और दो बेटे रयान और जयान. तलाक के बाद भी इमाद ने कहा था कि वह अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं.

नाइला रजा का भी आया बयान

इमाद से शादी के बाद नाइला रजा ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने लिखा कि यदि भविष्य में इमाद अपने बच्चों से मिलते हैं, तो वह उन्हें अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

फिलहाल, यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और फैंस के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. क्रिकेट के मैदान से दूर इमाद वसीम का यह निजी विवाद अब सुर्खियों में छाया हुआ है.