'एमएस धोनी खेलेंगे तो विकेटकीपिंग...', CSK के बैटिंग कोच माइक हसी ने वापसी पर दिया अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 2026 में सात मैच हो चुके हैं, लेकिन अब तक पूर्व कप्तान एमएस धोनी नहीं खेले हैं. गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनकी वापसी की खबरें थीं, लेकिन वह इस मैच में भी नहीं खेले. चेन्नई ने मुंबई को 103 रनों से हराया. इस मैच के दौरान टीम के बैटिंग कोच माइक हसी ने धोनी की वापसी पर बड़ा अपडेट दिया. माइकल हसी ने गुरुवार को साफ किया कि जब भी एमएस धोनी अपनी पिंडली की चोट से उबरकर लौटेंगे तो वह विकेटकीपर के तौर पर ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, न कि सिर्फ एक ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ के तौर पर खेलेंगे.

44 साल के एमएस धोनी गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मैच में आईपीएल 2026 का अपना लगातार सातवां मैच नहीं खेल पाए. वह अभी भी उस चोट से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से 28 मार्च को उन्हें शुरू में दो हफ्ते के लिए टीम से बाहर होना पड़ा था. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि धोनी ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर वापसी कर सकते हैं, खासकर तब जब संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा विकेटकीपिंग के विकल्प के तौर पर उपलब्ध हैं.

हालांकि, माइक हसी ने इस संभावना को खारिज कर दिया और संकेत दिया कि धोनी विकेट के पीछे अपनी पुरानी और जानी-पहचानी भूमिका में ही वापसी करेंगे.

मैच के बीच में हसी ने प्रसारक से कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि वह विकेट के पीछे ही होंगे. उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पिंडली में चोट लगी है. दिक्कत सिर्फ दौड़ने में है. अगर वह पारी के आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने आते हैं, तो उन्हें तेजी से एक-दो रन लेने पड़ेंगे. उन्हें बस यह पक्का करना होगा कि उनकी पिंडली इतनी मजबूत हो कि वह इस दबाव को झेल सकें."