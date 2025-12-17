लखनऊ के एकाना स्टेडियम में धुंध की वजह से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20 समय पर शुरू नहीं हो सका. टॉस शाम को 6:30 बजे होना था, जो धुंध के कारण समय पर नहीं हुआ. हर आधे घंटे में अंपायर्स इंस्पेक्शन के लिए आए, लेकिन खबर लिखे जाने तक मैच शुरू करने पर कोई फैसला नहीं ले पाए. अगर ये मैच रद्द हो जाए तो सूर्यकुमार यादव एंड टीम को बड़ा फायदा होगा. भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे हैं.

अगर रद्द हुआ IND vs SA चौथा टी20 तो?

5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था. कटक में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में शानदार वापसी की और भारत को हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की. धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 को जीतकर टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त बनाई थी, मेहमान टीम आज जीतकर सीरीज बराबर कर सकती थी.

अगर चौथा टी20 रद्द हो गया तो टीम इंडिया पर टी20 सीरीज हार का खतरा खत्म हो जाएगा, फिर अंतिम मैच जीतकर भी दक्षिण अफ्रीका सिर्फ सीरीज बराबर ही कर पाएगी.

लखनऊ में भारत ने खेले हैं 3 टी20

लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने कुल 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, सभी में जीत दर्ज की है. इसके आलावा यहां अफगानिस्तान ने भी 3 मैचों की मेजबानी कि है. यानी यहां कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से सिर्फ 1 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है.

भारतीय स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीकी स्क्वाड

डेविड मिलर, डेवाल्ड ब्रेविस, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्क्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, मार्को यानसेन, डोनोवन फेरीरा (विकेटकीपर), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स (विकेटकीपर), एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, लुथो सिपामला, ओटनील बार्टमैन.