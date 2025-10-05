हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen World Cup Points Table: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले महिला वर्ल्ड कप की अंक तालिका का हाल, जानिए कौन सी टीम कहां

Women World Cup Points Table: भारत-पाकिस्तान मैच से पहले महिला वर्ल्ड कप की अंक तालिका का हाल, जानिए कौन सी टीम कहां

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: आज महला विश्व कप में भारत और पाकिस्तान (IND-W vs PAK-W) के बीच मैच है. अंक तालिका में भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन आज जीती तो पहले नंबर पर आ जाएगी.

By : शिवम | Updated at : 05 Oct 2025 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

महिला वनडे विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच है. पहला मैच जीतकर भी टीम इंडिया अभी अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान छठे स्थान पर है. अभी अंक तालिका में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है लेकिन अगर आज हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पाक को हराया तो भारतीय टीम पहले नंबर पर आ जाएगी.

महिला विश्व कप 2025 का 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच शनिवार को था, जो बारिश के कारण बेनतीजा रहा. जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, ये श्रीलंका का टूर्नामेंट में पहला अंक है क्योंकि पिछले मैच में श्रीलंका भारतीय टीम के हाथों हारी थी. देखें 5 मैचों के बाद अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है.

महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका

पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, टीम के 2 मैच हो चुके हैं. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि दूसरा मैच बारिश में धुला. 3 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +1.780 है. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया. इंग्लैंड के 2 अंक हैं और नेट रन रेट (+3.373) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है.

बांग्लादेश अंक तालिका में तीसरे और भारतीय महिला टीम चौथे नंबर पर है, दोनों ने अपने पहले मैच में जीत दर्ज की. दोनों के 2-2 अंक हैं लेकिन बांग्लादेश का नेट रन रेट (+1.623) भारत (+1.255) से बेहतर है.

श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, एक मैच में उसे हार मिली और एक बारिश के कारण रद्द हो गया. 1 अंक और -2.255 नेट रन रेट के साथ श्रीलंका 5वें स्थान पर है. पाकिस्तान की टीम छठे नंबर पर है. पाकिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार मिली, टीम आज अपना दूसरा मैच खेलेगी.

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अपने पहले मैच में हार गई हैं. न्यूजीलैंड महिला टीम (-1.780) और साउथ अफ्रीका (-3.773) क्रमश 7वें और 8वें नंबर पर है.

आज पाकिस्तान को हराकर पहले नंबर पर आ जाएगी टीम इंडिया

आज महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. अगर हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया तो ये भारत की दूसरी जीत होगी. 4 अंकों के साथ टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर आ जाएगी, जबकि पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी.

कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान लाइव मैच?

महिला विश्व कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच आज (5 अक्टूबर) को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आएगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 09:46 AM (IST)
Tags :
World Cup Points Table Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team IND W Vs PAK W Pakistan Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
विश्व
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', इजरायल-हमास सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
'गाजा प्लान पर आगे बढ़े नेतन्याहू, जैसे ही हमास करेगा डन, वैसे ही...', सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget