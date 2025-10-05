महिला वनडे विश्व कप 2025 का छठा मुकाबला आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच है. पहला मैच जीतकर भी टीम इंडिया अभी अंक तालिका में चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान छठे स्थान पर है. अभी अंक तालिका में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है लेकिन अगर आज हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पाक को हराया तो भारतीय टीम पहले नंबर पर आ जाएगी.

महिला विश्व कप 2025 का 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच शनिवार को था, जो बारिश के कारण बेनतीजा रहा. जिसके बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक मिल गया, ये श्रीलंका का टूर्नामेंट में पहला अंक है क्योंकि पिछले मैच में श्रीलंका भारतीय टीम के हाथों हारी थी. देखें 5 मैचों के बाद अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है.

महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका

पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, टीम के 2 मैच हो चुके हैं. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, जबकि दूसरा मैच बारिश में धुला. 3 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट +1.780 है. दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया. इंग्लैंड के 2 अंक हैं और नेट रन रेट (+3.373) ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर है.

बांग्लादेश अंक तालिका में तीसरे और भारतीय महिला टीम चौथे नंबर पर है, दोनों ने अपने पहले मैच में जीत दर्ज की. दोनों के 2-2 अंक हैं लेकिन बांग्लादेश का नेट रन रेट (+1.623) भारत (+1.255) से बेहतर है.

श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, एक मैच में उसे हार मिली और एक बारिश के कारण रद्द हो गया. 1 अंक और -2.255 नेट रन रेट के साथ श्रीलंका 5वें स्थान पर है. पाकिस्तान की टीम छठे नंबर पर है. पाकिस्तान को अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार मिली, टीम आज अपना दूसरा मैच खेलेगी.

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अपने पहले मैच में हार गई हैं. न्यूजीलैंड महिला टीम (-1.780) और साउथ अफ्रीका (-3.773) क्रमश 7वें और 8वें नंबर पर है.

आज पाकिस्तान को हराकर पहले नंबर पर आ जाएगी टीम इंडिया

आज महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच है. अगर हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया तो ये भारत की दूसरी जीत होगी. 4 अंकों के साथ टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर आ जाएगी, जबकि पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाएगी.

कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान लाइव मैच?

महिला विश्व कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच आज (5 अक्टूबर) को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आएगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.