Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए

Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए

महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर फिर से होने जा रही है. जानिए अब तक सेमीफाइनल में भारत का पूरा रिकॉर्ड और कब-कब टीम ने रचा इतिहास.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Oct 2025 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

Women's World Cup IND vs AUS: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम आज यानी 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जा रही है. मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां फैंस को भारतीय टीम से एक बार फिर इतिहास दोहराने की उम्मीद है. भारत अब सिर्फ दो कदम दूर है उस खिताब से, जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बरसों से कर रहे हैं.

सेमीफाइनल में भारत का प्रदर्शन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब तक चार बार आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है. इनमें से दो बार टीम ने जीत दर्ज की है जबकि दो बार हार का सामना करना पड़ा. हर बार भारत ने दिखाया है कि बड़े मौकों पर यह टीम किसी भी दिग्गज को चुनौती देने का दम रखती है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (1996)

1996 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था. भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था. यह मैच खराब लाइटिंग के चलते 32-32 ओवर का हो गया था. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 123 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. जवाब में भारत 9 विकेट पर 104 रन ही बना सका और 19 रन से मैच हार गया.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (2000)

2000 में एक बार फिर भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का प्रदर्शन फीका रहा. इस मुकाबले में भारतीय टीम सिर्फ 117 रन पर ऑल आउट हो गई थी. न्यूजीलैंड ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया और 9 विकेट से जीत दर्ज की थी.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (2005)

2005 का सेमीफाइनल भारत के लिए यादगार साबित हुआ. एक बार फिर से भारत-न्यूजीलैंड की भिड़ंत हुई. इस बार भारतीय टीम ने 40 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए और फिर कीवी टीम को 164 रनों पर चलता कर दिया था. इसी जीत के दम पर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई थी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (2017)

2017 का सेमीफाइनल शायद भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे खास पल था. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने महज 115 गेंदों पर 171 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. भारत ने मैच 36 रन से जीतकर फाइनल में एंट्री की और महिला क्रिकेट में नई पहचान बनाई थी.

अब 2025 में फिर वही मंच

आठ साल बाद एक बार फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं. हरमनप्रीत एक बार फिर कप्तान हैं और पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है कि 2017 का इतिहास 2025 में दोहराया जाए. 

Published at : 30 Oct 2025 10:35 AM (IST)
Tags :
ICC Women''s World Cup 2025 Semifinals IND VS AUS
और पढ़ें
