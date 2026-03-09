2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ब्लूप्रिन्ट IPL 2026 के समापन तक तैयार हो चुका होगा. ये कहना है भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का. 8 मार्च को टीम इंडिया की ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद गंभीर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल आराम करेगा और फिर अगले बड़े ICC टूर्नामेंट की तैयारी में जुट जाएगा. बता दें कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाएगा.

एक इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने कहा कि IPL 2026 के बाद 2027 ODI वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 और अगले साल ODI वर्ल्ड कप के बीच भारतीय टीम को 25-30 वनडे मैच खेलने हैं. हेड कोच ने कहा कि इन दिनों एकदिवसीय मैच बहुत ज्यादा संख्या में नहीं खेले जा रहे हैं, इसलिए टीम जितनी जल्दी तैयारी करेगी उतना उसके लिए बेहतर होगा.

दक्षिण अफ्रीका की चुनौती को लेकर गौतम गंभीर ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका में खेलना आसान नहीं है. हमें कॉम्बिनेशन तैयार करने होंगे और उन खिलाड़ियों पर ध्यान लगाना होगा जो वहां की परिस्थिति में बेहतर कर पाएं. यह चयनकर्ता और कोचों का काम है. जब तक आईपीएल 2026 का अंत होगा तब तक भारतीय टीम के लिए 2027 वर्ल्ड कप का ब्लूप्रिन्ट तैयार हो चुका होगा."

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जो अगली बार टीम इंडिया के लिए जून 2026 में खेलते दिख सकते हैं. जून में भारतीय टीम को अफगानिस्तान के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था, लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया. अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां से तीन ODI मैचों की सीरीज खेलनी है.

