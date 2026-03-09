टीम इंडिया को एक मैच खेलने के मिले 3 करोड़, पाकिस्तान को सिर्फ 49 लाख, जानें कैसे

अब तक टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 10 बार खेला गया है, जिनमें से तीन बार भारतीय क्रिकेट टीम ने परचम लहराया है. 2007, 2024 और अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड पर 96 रनों की रिकॉर्ड जीत दर्ज की. क्या आपको पता है कि टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए प्रत्येक मैच के लिए 3 करोड़ रुपये से भी ज्यादा पैसे मिले.

एक मैच के 3 करोड़

भारतीय क्रिकेट टीम को एक मैच खेलने के लिए 3.05 करोड़ रुपये मिले, यहां समझ लीजिए कैसे? दरअसल टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया को 27.48 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली है. वहीं टूर्नामेंट में भारत ने कुल 9 मैच खेले. इस तरह देखा जाए तो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में प्रत्येक मैच खेलने के लिए 3.05 करोड़ रुपये की मोटी रकम मिली है.

इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी फाइनल तक वर्ल्ड कप में कुल 9 मैच खेले, लेकिन उसे 14.65 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली. इस तरह कीवी टीम को वर्ल्ड कप में हर एक मैच खेलने के लिए करीब 1.62 करोड़ रुपये मिले. आपको बता दें कि ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए करीब 120 करोड़ रुपये का प्राइज पूल रखा था.

दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर-8 तक पहुंचा, जिसके लिए उसे इनाम के रूप में 3.48 करोड़ रुपये मिले. चूंकि पाक टीम ने वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले, इस तरह उसे हर एक मैच के लिए सिर्फ 49 लाख रुपये मिले.

भारत के नाम 3 वर्ल्ड कप

भारतीय टीम ने साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. उस समय भारतीय टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराया था. उसके बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया.

