एक और सीरीज हारा भारत, श्रीलंका ने 1 विकेट से जीता अंतिम वनडे; 2-1 से जीत ली सीरीज

भारतीय क्रिकेट टीम को एक और सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस बार भारत की अंडर-19 टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 1-2 से यूथ वनडे सीरीज गंवाई. श्रीलंका ने आखिरी और निर्णायक वनडे में 1 विकेट से जीत हासिल कर टीम इंडिया को करारी शिकस्त दी. मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा. श्रीलंका ने आखिरी विकेट रहते हुए अंतिम गेंद पर जीत हासिल की. आखिरी ओवर में 3 गेंद डॉट होने के बाद भी 11 रन बने.

मैच में श्रीलंका की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसल किया. भारत को पहले बैटिंग का निमंत्रण मिला. टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 290 रन बनाए. नंबर तीन पर उतरे वीके विनीत ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 131 रन स्कोर किए. इसके अलावा लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 61 रनों की पारी खेली. इस दौरान श्रीलंका के लिए सेथमिका सेनेविरात्ने ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपनी झोली में डाले.

चेज में श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर जीता मैच

श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 291 रन बनाकर जीत अपने नाम की. टीम को आखिरी ओवर में 11 रनों की दरकार थी, जिसको चमिका हीनातिगाला ने पूरा किया. उन्होंने पहली गेंद डॉट खेली. दूसरी गेंद पर चौका लगाया. इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद डॉट हुई. पांचवीं गेंद पर छक्का लगा दिया. अब आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था, जो उन्होंने आसानी से बनाकर जीत टीम के खाते में डाल दी.

नंबर सात पर बैटिंग के लिए उतरे चमिका हीनातिगाला ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 68 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के निकले. इसके अलावा सेनूजा वेकुनागोडा ने 67 रनों की पारी खेली. इस दौरान भारत के लिए अनमोलजीत सिंह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. इस तरह श्रीलंका अंडर-19 टीम ने रोमांचक मैच में जीत हासिल की और सीरीज पर अपना नाम लिखवा लिया.

भारत ने जीत के साथ की थी सीरीज की शुरुआत

टीम ने पहले यूथ वनडे में 4 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज की शुरुआत की थी. इसके बाद श्रीलंका ने दमदार वापसी करते हुए अगले दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज करके सीरीज पर कब्जा कर लिया. अब दोनों टीमों के बीच 2 अनाधिकारिक टेस्ट खेले जाएंगे.

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