अजीत अगरकर अब टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर नहीं रहे हैं. बीते बुधवार BCCI ने उनकी उपलब्धियां याद करते हुए अगरकर को विदाई दी. उनके चीफ सेलेक्टर रहते टीम इंडिया ने तीन ICC ट्रॉफी जीती थीं, जिनमें दो टी20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी शामिल रही. उनका कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया था और उनकी जगह एक नए सेलेक्टर की खोज शुरू हो गई है.

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति जुलाई 2023 में हुई थी. करीब तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने कई कठिन और बड़े फैसले भी लिए. उनके रहते मोहम्मद शमी समेत कई अन्य सीनियर खिलाड़ियों के दरवाजे बंद होने लगे, जबकि लगातार नए-नए खिलाड़ी टीम में आते रहे. मगर इस 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर BCCI से कितनी कमाई की और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?

BCCI से कमाए 9.75 करोड़ रुपये?

जुलाई 2023 में जब अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर चुने गए. कुछ रिपोर्ट्स अनुसार मुख्य चयनकर्ता की सैलरी बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी गई थी, जबकि उनसे पिछले चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को 1 करोड़ रुपये सालाना मिलते थे. इस हिसाब से देखें तो अगरकर का कार्यकाल सटीक सवा 3 साल तक चला. इसके लिए अगरकर को सवा 3 साल चीफ सेलेक्टर पद पर काम करने के लिए करीब 9.75 करोड़ रुपये मिले.

कितनी है नेटवर्थ?

उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार अजीत अगरकर की कुल नेटवर्थ 40-50 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अजीत अगरकर ने बतौर कोच काम किया, कमेंट्री का भी काम कर चुके हैं. इस तरह के अन्य कार्यों और क्रिकेट करियर के बलबूते उन्होंने इतनी संपत्ति खड़ी की है.

अगरकर का क्रिकेट करियर

1977 में मुंबई में जन्मे अजीत अगरकर ने साल 1998 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया था. उन्हें सबसे अधिक सफलता वनडे क्रिकेट में मिली, जहां उन्होंने 191 मैचों में 288 विकेट लिए. उन्होंने बल्लेबाजी में भी ठीकठाक योगदान देते हुए वनडे में तीन अर्धशतक सहित 1269 रन बनाए.

इसके अलावा अगरकर ने अपने करियर में 26 टेस्ट मैच खेलकर 58 विकेट लिए और टेस्ट फॉर्मेट में उनके नाम एक शतक भी है. टी20 में वह सिर्फ 4 मैच खेल पाए, जिनमें उनके नाम 3 विकेट हैं.

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