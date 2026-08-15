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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजीत अगरकर को BCCI से कितनी सैलरी मिलती है?

अजीत अगरकर को BCCI से कितनी सैलरी मिलती है?

India Chief Selector Ajit Agarkar Salary: अजीत अगरकर साल 2023 से भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर बने हुए हैं. जान लीजिए उन्हें BCCI कितनी सैलरी देता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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अजीत अगरकर पिछले कई साल से टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर की गद्दी पर बैठे हैं. BCCI ने साल 2023 में उन्हें यह पदवी सौंपी थी. उनका तीन साल का कार्यकाल जल्द पूरा हो रहा है. इसी बीच खबर है कि भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज के समाप्त होने के बाद बोर्ड के अधिकारी अगरकर से मीटिंग कर सकते हैं. इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जा सकता है कि अगरकर के कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा या नहीं.

अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्टर रहते भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. उनके रहते टीम इंडिया ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2024 और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है. मगर क्या आप जानते हैं कि टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनने के लिए उन्हें बीसीसीआई से कितनी सैलरी मिलती है?

कितनी है अजीत अगरकर की सैलरी?

साल 2023 में जब अजीत अगरकर की नियुक्ति हुई, उससे पहले चीफ सेलेक्टर को सालाना एक करोड़ रुपये मिलते थे. मगर अगरकर के आते ही मुख्य चयनकरता की सैलरी 3 गुना बढ़ा दी गई थी. अब अगरकर को सालाना बीसीसीआई से 3 करोड़ रुपये मिलते हैं.

अजीत अगरकर का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त हो रहा है. टीम इंडिया के पिछले महीनों के प्रदर्शन को देखते हुए अगरकर को हटाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है. भारतीय टीम का टेस्ट में प्रदर्शन तो खराब रहा ही है, लेकिन अब व्हाइट बॉल मैचों में भी भारत को आयरलैंड जैसी निचली रैंकिंग की टीम से भी हार मिली.

एक तरफ अटकलें हैं कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक अगरकर चीफ सेलेक्टर बने रह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दावे सामने आए हैं कि उन्हें बहुत जल्द हटाया जा सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पूर्व क्रिकेटर जहीर खान उनकी जगह टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं.

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अजीत अगरकर का इंटरनेशनल करियर

अजीत अगरकर ने साल 2013 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी. उन्होंने भारत के लिए 191 वनडे मैच खेलकर 288 विकेट लिए और बल्लेबाजी में 1269 रन भी बनाए. वनडे में उनके नाम 3 अर्धशतक भी हैं. इसके अलावा 26 टेस्ट मैचों में उन्होंने 58 विकेट लेने के साथ-साथ 571 रन भी बनाए. अगरकर के नाम टेस्ट में एक शतक भी है. वो टीम इंडिया के लिए सिर्फ 4 टी20 मैच खेल पाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Aug 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
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