India Semifinal Scenario: अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी टीम इंडिया! हैरान करने वाला समीकरण आया सामने
India T20 World Cup Semifinal Scenario: भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना लगभग तय लग रहा है. यहां जान लीजिए पूरा समीकरण.
T20 World Cup Semifinal Scenario: 2024 टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है. सुपर-8 के पहले ग्रुप की पॉइंट्स टेबल में भारत अभी तीसरे स्थान पर है और वर्ल्ड कप से उसका बाहर होना लगभग तय लग रहा है. भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज बहुत बड़ी मुश्किल बनकर खड़े हो गए हैं. यहां जान लीजिए कि क्यों भारत का इस बार सेमीफाइनल में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है.
सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते है. ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज अभी 2 अंकों के साथ सबसे पहली पोजीशन पर है, जिसका नेट रन-रेट +5.350 है, जिसके बराबर पहुंच पाना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल होगा. वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के भी 2 ही अंक हैं. भारत अभी तीसरे नंबर पर है और जिम्बाब्वे चौथे स्थान पर.
क्या बाहर हो जाएगी टीम इंडिया?
टीम इंडिया के 0 अंक हैं और नेट रन-रेट -3.800 है. अभी उसके 2 मैच और बचे हैं, इसका मतलब भारत अभी 4 अंकों तक पहुंच सकता है. 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया जैसे तैसे 4 अंक बटोर भी लेती है, तो नेट रन-रेट उसके लिए मुसीबत बना होगा.
भारत को ना केवल जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी है, बल्कि वह जीत बड़े अंतर से आनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टइंडीज अभी +5.350 और दक्षिण अफ्रीका +3.800 का नेट रन-रेट लेकर बैठा है.
दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा
भारतीय टीम अगर 4 अंक बटोर लेती है, अपना नेट रन-रेट पॉजिटिव में ले जाने में कामयाब रहती है, तो भी उसकी मुश्किल कम नहीं होगी. सुपर-8 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के अभी दो-दो मैच बचे हैं. मान लीजिए वेस्टइंडीज अगले दोनों मैच जीतकर 6 अंकों तक पहुंचकर सेमीफाइनल में चली जाती है. ऐसे में भारतीय टीम को कामना करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे के या तो अंक या फिर नेट रन-रेट टीम टीम इंडिया से कमजोर हों.
कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का सेमीफाइनल में जाना अब पूरी तरह दूसरे मैचों के परिणाम पर निर्भर है. ऐसे में उसके लिए सेमीफाइनल में जाने की राह बहुत मुश्किल लग रही है.
