हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semifinal Scenario: अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी टीम इंडिया! हैरान करने वाला समीकरण आया सामने

India Semifinal Scenario: अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी टीम इंडिया! हैरान करने वाला समीकरण आया सामने

India T20 World Cup Semifinal Scenario: भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होना लगभग तय लग रहा है. यहां जान लीजिए पूरा समीकरण.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup Semifinal Scenario: 2024 टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया 2026 के वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है. सुपर-8 के पहले ग्रुप की पॉइंट्स टेबल में भारत अभी तीसरे स्थान पर है और वर्ल्ड कप से उसका बाहर होना लगभग तय लग रहा है. भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज बहुत बड़ी मुश्किल बनकर खड़े हो गए हैं. यहां जान लीजिए कि क्यों भारत का इस बार सेमीफाइनल में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है.

सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते है. ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज अभी 2 अंकों के साथ सबसे पहली पोजीशन पर है, जिसका नेट रन-रेट +5.350 है, जिसके बराबर पहुंच पाना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल होगा. वहीं दूसरे स्थान पर मौजूद दक्षिण अफ्रीका के भी 2 ही अंक हैं. भारत अभी तीसरे नंबर पर है और जिम्बाब्वे चौथे स्थान पर.

क्या बाहर हो जाएगी टीम इंडिया?

टीम इंडिया के 0 अंक हैं और नेट रन-रेट -3.800 है. अभी उसके 2 मैच और बचे हैं, इसका मतलब भारत अभी 4 अंकों तक पहुंच सकता है. 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया जैसे तैसे 4 अंक बटोर भी लेती है, तो नेट रन-रेट उसके लिए मुसीबत बना होगा.

भारत को ना केवल जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी है, बल्कि वह जीत बड़े अंतर से आनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टइंडीज अभी +5.350 और दक्षिण अफ्रीका +3.800 का नेट रन-रेट लेकर बैठा है.

दूसरी टीमों पर निर्भर रहना होगा

भारतीय टीम अगर 4 अंक बटोर लेती है, अपना नेट रन-रेट पॉजिटिव में ले जाने में कामयाब रहती है, तो भी उसकी मुश्किल कम नहीं होगी. सुपर-8 में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के अभी दो-दो मैच बचे हैं. मान लीजिए वेस्टइंडीज अगले दोनों मैच जीतकर 6 अंकों तक पहुंचकर सेमीफाइनल में चली जाती है. ऐसे में भारतीय टीम को कामना करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे के या तो अंक या फिर नेट रन-रेट टीम टीम इंडिया से कमजोर हों.

कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का सेमीफाइनल में जाना अब पूरी तरह दूसरे मैचों के परिणाम पर निर्भर है. ऐसे में उसके लिए सेमीफाइनल में जाने की राह बहुत मुश्किल लग रही है.

यह भी पढ़ें:

सिर्फ ओपनर नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भारत का फिनिशर भी फ्लॉप; रिंकू सिंह के आंकड़े कर देंगे हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Indian National Cricket Team T20 World Cup Semifinal T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
India Semifinal Scenario: अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी टीम इंडिया! हैरान करने वाला समीकरण आया सामने
अब सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी टीम इंडिया! हैरान करने वाला समीकरण आया सामने
क्रिकेट
आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल जारी, इस तारीख को होगा IND vs PAK मैच
आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फुल शेड्यूल जारी, इस तारीख को होगा IND vs PAK मैच
क्रिकेट
सिर्फ ओपनर नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भारत का फिनिशर भी फ्लॉप; रिंकू सिंह के आंकड़े कर देंगे हैरान
सिर्फ ओपनर नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भारत का फिनिशर भी फ्लॉप; रिंकू सिंह के आंकड़े कर देंगे हैरान
क्रिकेट
ENG vs PAK: आज हारा तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए ग्रुप 2 का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण
आज हारा तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए ग्रुप 2 का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Blue Drum Case:पिता की हत्या कर बेटे ने ड्रम में भरे शव के टुकड़े, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की रिमांड, तिलक मार्ग थाने लाई पुलिस | Delhi Police
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu को 4 दिन की पुलिस रिमांड | Delhi Police | Breaking
Bihar Assembly Ruckus: बिहार विधानसभा में संग्राम! लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष का भारी हंगामा |
AI Summit Row: IYC अध्यक्ष Uday Bhanu गिरफ्तार, कोर्ट से 7 दिन रिमांड की मांग | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
'SIR के काम में सिविल जजों को भी लगाएं और जरूरत पड़ी तो...', बंगाल SIR पर SC का आदेश
दिल्ली NCR
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
खुशखबरी! होली के मौके पर मुफ्त में मिलेगा LPG सिलेंडर, किन्हें होगा इस योजना लाभ?
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
यूटिलिटी
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
किन लोगों के बैंक अकाउंट में आएंगे PF खाते में जमा रुपये? ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नौकरी
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
बिहार में होगी 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया; जान लें डिटेल्स
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget