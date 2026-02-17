हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर

ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर

Zimbabwe Super 8 T20 World Cup: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. उसने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में प्रवेश पा लिया है. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Zimbabwe Super 8 T20 World Cup: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. मंगलवार, 17 फरवरी को आयरलैंड के साथ मैच रद्द होते ही जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर गई है. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई है. आज श्रीलंका के पल्लेकेले में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच होना था, लेकिन भारी बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका.

जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास

ये पहली बार है जब जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 स्टेज में जगह बनाई है. 2024 में वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बदल दिया गया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे की टीम पहली बार ग्रुप स्टेज की परीक्षा में पास हुई है. हालांकि ये टी20 वर्ल्ड में कुल दूसरी बार है जब जिम्बाब्वे ग्रुप स्टेज से आगे गई है. 2022 में उसने अंतिम-12 में प्रवेश पाया था, लेकिन फॉर्मेट बदलने के बाद जिम्बाब्वे की टीम पहली बार सुपर-8 में आई है.

ऑस्ट्रेलिया हुआ बाहर

ऑस्ट्रेलिया अभी तक 3 मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सका था. वहीं जिम्बाब्वे अपने दोनों मैच जीत चुकी थी. ऑस्ट्रेलिया उम्मीद लगाए बैठी होगी कि कैसे भी करके आयरलैंड को जिम्बाब्वे पर जीत मिले, क्योंकि इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की सुपर-8 की उम्मीदें जीवित रह सकती थीं. मगर आज का मैच ड्रॉ होने पर जिम्बाब्वे के कुल अंक 5 हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया अधिकतम 4 अंक ही प्राप्त कर सकती थी.

इसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो चुका है. इससे पहले 2009 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाया था. अब तक कुल 7 टीम टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जगह बना चुकी हैं. इनके नाम भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Feb 2026 06:01 PM (IST)
Zimbabwe Cricket Team T20 World Cup Super-8 T20 World Cup 2026 T20 World Cup
