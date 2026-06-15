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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकप्तान हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप का 8 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप का 8 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर

Harmanpreet Kaur Breaks 8 Years Old Record: भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वर्ल्ड कप का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हरा दिया. इस मैच में हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए थे, जिसमें हरमनप्रीत ने 36 रनों का योगदान दिया.

हरमनप्रीत कौर अब टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्हें आखिरी बार 2018 के वर्ल्ड कप में खेलते देखा गया था. पिछले 8 साल से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मिताली राज के ही नाम था, लेकिन अब हरमनप्रीत कौर सबसे आगे निकल गई हैं.

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

हरमनप्रीत कौर ने अब तक महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 34 पारियों में 762 रन बनाए हैं. इस दौरान वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं. मिताली राज ने अपने वर्ल्ड कप करियर में 23 पारियों में 726 रन बनाए थे. इस फेहरिस्त में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना तीसरे स्थान पर हैं, जो अब तक 26 पारियों में 592 रन बना चुकी हैं.

  • 762 रन - हरमनप्रीत कौर
  • 726 रन - मिताली राज
  • 592 रन - स्मृति मंधाना

हरमनप्रीत और मंधाना में रेस

महिला टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच रेस लगी है. सिर्फ इन 2 भारतीयों ने अब तक टी20 क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाए हैं.

हरमनप्रीत और मंधाना में अभी 300 से भी कम रनों का अंतर है. हरमनप्रीत ने अब तक 4111 रन बनाए हैं और स्मृति मंधाना ने अब तक 4401 रन बनाए हैं, जो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Mithali Raj India Women Cricket Team HARMANPREET KAUR
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