IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड टेस्ट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, बाबर आजम बाहर, जानें कौन बना कप्तान

इंग्लैंड टेस्ट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, बाबर आजम बाहर, जानें कौन बना कप्तान

Babar Azam: बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. तो आइए जानते हैं कि बाबर की जगह मुकाबले में टीम की कमान कौन संभालेगा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 18 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

Babar Azam Ruled Out: पाकिस्तान को 19 अगस्त (बुधवार) यानी कल से इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलना है. मैच से पहले पाकिस्तान को कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के रूप में बड़ा झटका है. इंजरी के चलते बाबर मुकाबले से बाहर हो गए हैं. अब सवाल यह उठ रहा है कि बाबर की जगह कप्तानी कौन करेगा?

बाबर की जगह सलमान अली आगा टीम की कमान संभालेंगे. इस बारे में टीम के कोच सरफराज अहमद ने खुलासा किया. सलमान को व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो कप्तानी का अनुभव है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में यह पहला मौका होगा कि जब वह पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे. इससे पहले उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास मैच में कप्तानी की है. 

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कोच सरफराज ने कहा, "पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उनकी जगह सलमान आगा कप्तानी करेंगे."

वॉर्म-अप मैच में बाबर को लगी चोट 

पाकिस्तान ने 13 अगस्त से प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट इलेवन के खिलाफ एक 3 दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेला था. इस मैच में बैटिंग के दौरान बाबर को हाथ में चोट लगी थी. अब इस इंजरी चलते बाबर को पहले टेस्ट से बाहर बैठना पड़ेगा. देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बाबर सीरीज के बाकी 2 टेस्ट में वापसी कर पाते हैं या नहीं. 

बाबर की इंजरी पर सरफराज ने कहा, "बाबर मेडिकल टीम की देखभाल में हैं. उंगली में उन्हें दर्द है. दूसरे टेस्ट में अभी कुछ दिन बाकी हैं. उम्मीद करते हैं कि जब तक वह रिकवर हो जाएं."

दोबारा कप्तान बने बाबर आजम 

बाबर लंबे वक्त बाद हाल ही में दोबारा पाकिस्तान के कप्तान बने थे. दोबारा कप्तानी मिलने के बाद उन्होंने पहली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज दौरे पर खेली थी. दो मैचों की यह सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई थी. मेजबान वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला 90 रन से जीता था. इसके बाद पाकिस्तान ने वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट में 8 विकेट से जीत अपने नाम की थी.

 

यह भी पढ़ें: रवींद्र जडेजा का शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे ज्यादा 'नो-बॉल' फेंकने वाले बने गेंदबाज

Published at : 18 Aug 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
England Vs Pakistan Babar Azam PAK Vs ENG 1st Test Salman Agha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, बाबर आजम बाहर, जानें कौन बना कप्तान
इंग्लैंड टेस्ट से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, बाबर आजम बाहर, जानें कौन बना कप्तान
क्रिकेट
रवींद्र जडेजा का शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे ज्यादा 'नो-बॉल' फेंकने वाले बने गेंदबाज
जडेजा का शर्मनाक रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे ज्यादा 'नो-बॉल' फेंकने वाले बने गेंदबाज
क्रिकेट
IND vs SL 1st Test Day 4 Highlights: पहले टेस्ट में भारत की जीत पक्की, बैकफुट पर श्रीलंका; ऐसा रहा चौथे दिन का खेल
पहले टेस्ट में भारत की जीत पक्की, बैकफुट पर श्रीलंका; ऐसा रहा चौथे दिन का खेल
क्रिकेट
'ड्रिंक-एंड-ड्राइव' मामले में डेविड वॉर्नर दोषी करार, लगा भारी जुर्माना
'ड्रिंक-एंड-ड्राइव' मामले में डेविड वॉर्नर दोषी करार, लगा भारी जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
महाराष्ट्र
'जो मां का वही बच्चे का धर्म', 28 अगस्त से महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट
'जो मां का वही बच्चे का धर्म', 28 अगस्त से महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget