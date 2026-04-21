हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHardik Pandya Statement: जसप्रीत बुमराह से जुड़े सवाल पर ये क्या बोल गए हार्दिक पांड्या, कहा- 'ये मेरी प्रॉब्लम नहीं...'

Hardik Pandya Statement: जसप्रीत बुमराह से जुड़े सवाल पर ये क्या बोल गए हार्दिक पांड्या, कहा- 'ये मेरी प्रॉब्लम नहीं...'

Hardik Pandya Statement: IPL 2026 के शुरुआती 5 मैचों में कोई विकेट नहीं लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने गुजरात के खिलाफ पहली गेंद पर साईं सुदर्शन को आउट किया. हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद इस पर बात की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 21 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला ओवर डाला और पहली ही गेंद पर विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस को शानदार शुरुआत दिलाई. ये IPL 2026 के 6 मैचों में बुमराह की पहली विकेट थी. शुरूआती मैचों में बुमराह पहला ओवर नहीं डाल रहे थे. कप्तान हार्दिक पांड्या से बुमराह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुमराह ने अपने करियर में सिर्फ 7-8 बार ही पहला ओवर डाला है.

कई लोग सवाल करते हैं कि दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर क्यों नहीं डलवाया जाता. IPL 2026 के शुरूआती मैचों में पहले बोल्ट फिर दीपक चाहर ने पहला ओवर किया था. हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा कि उन्हें बाद के ओवरों में इस्तेमाल करना चाहते हैं.

पांड्या ने क्या कहा

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा, "यह काफी दिलचस्प बात है. बहुत से लोग पूछते हैं कि जसप्रीत बुमराह से शुरुआत में गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई जाती, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 7 या 8 बार ही पहला ओवर डाला है. इसलिए यह सिर्फ हार्दिक पांड्या की समस्या नहीं, बल्कि ये सभी के साथ है. क्योंकि जस्सी इतने खास गेंदबाज हैं कि आप उनके ओवरों को बाद के लिए बचाकर रखना चाहते हो."

यह भी पढ़ें- IPL 2026 में दूसरी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंची मुंबई इंडियंस? GT के खिलाफ किया कमाल

मैच का हाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाए थे. तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए, उन्होंने अंतिम गेंद पर चौका मारकर अपना शतक पूरा किया था. ये उनका IPL का पहला शतक है, जो मुंबई इंडियंस बल्लेबाज द्वारा अभी तक का सबसे तेज शतक है. उन्होंने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड (45 गेंदों में शतक) की बराबरी की.

यह भी पढ़ें- 100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज फ्लॉप रहे, पूरी टीम 100 रनों पर सिमट गई. गुजरात के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए अश्वनी कुमार ने 4 विकेट चटकाए. अल्लाह गजनफर और मिचेल सैंटनर ने 2-2 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल किया.

Published at : 21 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
JASPRIT BUMRAH MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Hardik Pandya Statement: जसप्रीत बुमराह से जुड़े सवाल पर ये क्या बोल गए हार्दिक पांड्या, कहा- 'ये मेरी प्रॉब्लम नहीं...'
जसप्रीत बुमराह से जुड़े सवाल पर ये क्या बोल गए हार्दिक पांड्या, कहा- 'ये मेरी प्रॉब्लम नहीं...'
क्रिकेट
'यह लड़का...', सूर्या ने 5 शब्दों में यूं की तिलक वर्मा की तारीफ, GT के खिलाफ जीत के बाद किया पोस्ट
'यह लड़का...', सूर्या ने 5 शब्दों में यूं की तिलक वर्मा की तारीफ, GT के खिलाफ जीत के बाद किया पोस्ट
क्रिकेट
Tilak Varma Century: सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
सबसे तेज शतक... तिलक वर्मा ने रचा इतिहास; 101 रन बनाकर इन रिकॉर्ड्स की उड़ाई धज्जियां
क्रिकेट
Shubman Gill Statement: 100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा
100 रनों पर ढेर हुई GT, फिर भी शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा; जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget