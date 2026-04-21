जसप्रीत बुमराह से जुड़े सवाल पर ये क्या बोल गए हार्दिक पांड्या, कहा- 'ये मेरी प्रॉब्लम नहीं...'

जसप्रीत बुमराह ने सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला ओवर डाला और पहली ही गेंद पर विकेट चटकाकर मुंबई इंडियंस को शानदार शुरुआत दिलाई. ये IPL 2026 के 6 मैचों में बुमराह की पहली विकेट थी. शुरूआती मैचों में बुमराह पहला ओवर नहीं डाल रहे थे. कप्तान हार्दिक पांड्या से बुमराह से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुमराह ने अपने करियर में सिर्फ 7-8 बार ही पहला ओवर डाला है.

कई लोग सवाल करते हैं कि दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में शुमार जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर क्यों नहीं डलवाया जाता. IPL 2026 के शुरूआती मैचों में पहले बोल्ट फिर दीपक चाहर ने पहला ओवर किया था. हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा कि उन्हें बाद के ओवरों में इस्तेमाल करना चाहते हैं.

पांड्या ने क्या कहा

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा, "यह काफी दिलचस्प बात है. बहुत से लोग पूछते हैं कि जसप्रीत बुमराह से शुरुआत में गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई जाती, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 7 या 8 बार ही पहला ओवर डाला है. इसलिए यह सिर्फ हार्दिक पांड्या की समस्या नहीं, बल्कि ये सभी के साथ है. क्योंकि जस्सी इतने खास गेंदबाज हैं कि आप उनके ओवरों को बाद के लिए बचाकर रखना चाहते हो."

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मैच का हाल

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाए थे. तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए, उन्होंने अंतिम गेंद पर चौका मारकर अपना शतक पूरा किया था. ये उनका IPL का पहला शतक है, जो मुंबई इंडियंस बल्लेबाज द्वारा अभी तक का सबसे तेज शतक है. उन्होंने सनथ जयसूर्या के रिकॉर्ड (45 गेंदों में शतक) की बराबरी की.

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लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज फ्लॉप रहे, पूरी टीम 100 रनों पर सिमट गई. गुजरात के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए अश्वनी कुमार ने 4 विकेट चटकाए. अल्लाह गजनफर और मिचेल सैंटनर ने 2-2 विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने 1-1 विकेट हासिल किया.