Hardik Pandya: जिस सुपरमैन कैच ने दिलाई टीम इंडिया को जीत, उसके लिए हार्दिक पांड्या को मिला मेडल
Team India Asia Cup: बीते शुक्रवार एशिया कप 2025 में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया था. इस मैच के बाद हार्दिक पांड्या को मेडल दिया गया.
बीते शुक्रवार एशिया कप 2025 में भारत ने ओमान को 21 रनों से हराया था. ओमान की टीम एक ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन डेथ ओवरों में एक अविश्वसनीय कैच लपकते हुए हार्दिक पांड्या ने मैच भारत की झोली में डालने का काम किया. इसके लिए उन्हें 'इम्पैक्ट प्लेयर' मेडल मिला है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ग्रुप A में अपने तीनों मैच जीतकर टॉप पर फिनिश किया.
हार्दिक पांड्या को मिला मेडल
189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान के आमिर कलीम पचासा जड़ चुके थे, जिसके बाद उन्होंने धुआंधार अंदाज में शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे. टीम इंडिया पर बड़े उलटफेर का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन तभी 18वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए. पहली 3 गेंदों पर 8 रन आ चुके थे, चौथी गेंद पर भी आमिर कलीम ने हवाई शॉट लगाया, लेकिन बाउंड्री पर भागते हुए हार्दिक पांड्या ने लाजवाब कैच लपका.
हार्दिक के इसी कैच के बाद ओमान के बल्लेबाज दबाव में आ गए और पूरी टीम बिखरती चली गई. आमिर के आउट होने के बाद हम्माद मिर्जा भी कुछ नहीं कर पाए, जो 51 रन बनाकर आउट हुए. BCCI ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हार्दिक को मैच पलट देने वाले क्षण के लिए मेडल दिया गया.
अवॉर्ड लेने के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा, "मुझे लगता है कि हमने एक यूनिट के रूप में प्रदर्शन करके दिखाया. हमारी परीक्षा ली गई, वहां गर्मी थी, लेकिन सबने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई. अब 21 तारीख को एक और मैच है, सभी को उसके लिए शुभकामनाएं."
भारत का सुपर-4 में पहला मैच कल पाकिस्तान से होने वाला है. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बताते चलें कि इससे पहले ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया था.
