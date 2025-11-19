हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक और बुमराह, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे हार्दिक और बुमराह, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

India vs South Africa ODI Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में हार्दिक और बुमराह का खेलना मुश्किल है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 08:38 PM (IST)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का खेला मुश्किल है. दरअसल, अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए जांघ की चोट से उबर रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज से बाहर रह सकते हैं. वहीं बुमराह वर्कलोड को देखते हुए इस सीरीज में रेस्ट पर रह सकते हैं.

मुख्य तेज गेंदबाजों के काम के बोझ के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी तीन मैच की वनडे सीरीज से आराम दिए जाने की संभावना है, क्योंकि इसका टी20 विश्व कप की तैयारी में कोई खास महत्व नहीं है. हार्दिक को सितंबर में दुबई में एशिया कप टी20 के दौरान जांघ में चोट लगी थी और वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी नहीं खेल पाए थे.

इस कारण वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे दोनों स्टार खिलाड़ी

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से लिखा है, हार्दिक इस समय अपनी जांघ की चोट से उबर रहे हैं. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी आरटीपी (खेल में वापसी) ट्रेनिंग कर रहे हैं. फिलहाल जांघ की चोट से वापसी के बाद उन्हें धीरे-धीरे अपना कार्यभार बढ़ाने की जरूरत है और सीधे 50 ओवर के मैच खेलना जोखिम भरा होगा. टी20 विश्व कप तक हार्दिक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

माना जा रहा है कि हार्दिक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे और उसके बाद मुंबई इंडियंस का यह कप्तान दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी तीन वनडे मैच होने हैं, लेकिन टी20 विश्व कप तक 50 ओवर के क्रिकेट का महत्व सीमित है. अगले आईपीएल के बाद सीनियर खिलाड़ियों का ध्यान 2027 के वनडे विश्व कप चक्र पर केंद्रित होगा.

Published at : 19 Nov 2025 08:34 PM (IST)
India Vs South Africa Jasprit Bumrah HARDIK PANDYA
