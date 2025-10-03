'आजाद कश्मीर' पर भयंकर बवाल के बीच पाकिस्तानी दिग्गज ने दी सफाई, जानें क्या कहा

महिला वर्ल्ड कप 2025 में बीते गुरुवार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया था. इस मैच के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने कमेंट्री के दौरान 'आजाद कश्मीर' का जिक्र करके विवाद खड़ा कर दिया था. दरअसल उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर नतालिया परवेज के बारे में बात करते हुए बताया था कि वो 'आजाद कश्मीर' से आती हैं. मगर भारत में इस कमेन्ट पर खूब बवाल मचा, सोशल मीडिया पर इसके लिए सना मीर को जमकर ट्रोल भी किया गया. अब पूर्व पाक कप्तान ने इस मामले पर सफाई दी है.

कमेंट्री करते समय सना मीर ने कहा था कि, "नतालिया कश्मीर, आजाद कश्मीर से आती हैं. ज्यादातर क्रिकेट लाहौर में खेलती हैं. उन्हें अपना क्रिकेट करियर आगे बढ़ाने के लिए लाहौर आना पड़ता था." सोशल मीडिया पर दावे किए गए कि सना मीर ने जानबूझकर कमेंट्री के दौरान 'आजाद कश्मीर' का नाम लिया. यहां तक कि उन्हें कमेंट्री पेनल से हटाए जाने की मांग भी की गई.

सना मीर ने दी सफाई

सना मीर ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. पूर्व पाक कप्तान ने कहा कि उनका बयान किसी को ठेस पहुंचाने वाला नहीं था और उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने अपने बयान पर अड़िग रहते हुए कहा कि कमेंट्री के दौरान उन्होंने राजनीति से प्रेरित होकर कुछ नहीं कहा और वो सिर्फ तथ्यों पर बात कर रही थीं.

उन्होंने कहा, "मैंने पाकिस्तानी प्लेयर के होमटाउन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया, जिससे यह बता सकूं कि वो यहां कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहुंची हैं. यह कमेंट्री का हिस्सा हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कोई खिलाड़ी कहां से आता है. मैंने 2 अन्य खिलाड़ियों के बारे में भी ऐसे ही बताया, जो अन्य क्षेत्रों से आते हैं. मेरा सबसे आग्रह है कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं."

