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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs GT Qualifier 2: रद्द हुआ मैच तो वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान हो जाएगी बाहर, गुजरात को मिलेगा फाइनल का टिकट

RR vs GT Qualifier 2: रद्द हुआ मैच तो वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान हो जाएगी बाहर, गुजरात को मिलेगा फाइनल का टिकट

RR vs GT Qualifier 2: IPL 2026 का दूसरा क्वालीफायर मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. अगर मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ तो गुजरात फाइनल में पहुंच जाएगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 May 2026 10:20 PM (IST)
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आईपीएल 2029 का दूसरा क्वालीफायर मैच 29 मई को होना है. राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. ये वही मैदान है जिसपर एलिमिनेटर मैच खेला गया था. क्वालीफायर 2 मैच का विजेता फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से भिड़ेगा. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

खैर फाइनल से पहले सबकी नजरें क्वालीफायर 2 पर टिकी होंगी. गुजरात और राजस्थान का मैच धमाकेदार रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश या किसी अन्य कारण से दूसरा क्वालीफायर मैच रद्द हो गया, तो कौन बाहर और कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी? यहां जान लीजिए इसका नियम.

क्वालीफायर 2 रद्द हुआ, तो विजेता कौन?

अगर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर 2 मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है. ऐसे में गुजरात टाइटंस फाइनल में चली जाएगी और राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

दरअसल आईपीएल में फाइनल के अलावा किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे का नियम नहीं है. इसलिए कोई प्लेऑफ मुकाबला किसी भी कारण से रद्द हो जाता है, तो पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन वाली टीम आगे बढ़ती है. अंक तालिका को देखें तो गुजरात दूसरे और राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर रही थी. इसलिए गुजरात फाइनल में चली जाएगी और राजस्थान को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा.

कैसा रहेगा मुल्लांपुर का मौसम?

29 मई को राजस्थान और गुजरात का क्वालीफायर 2 मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. 29 मई को मुल्लांपुर में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. अच्छी बात यह है कि मैच के समय बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 May 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RR Qualifier 2 Gujarat Titans GT IPL 2026
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