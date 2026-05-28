रद्द हुआ मैच तो वैभव सूर्यवंशी की राजस्थान हो जाएगी बाहर, गुजरात को मिलेगा फाइनल का टिकट

आईपीएल 2029 का दूसरा क्वालीफायर मैच 29 मई को होना है. राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. ये वही मैदान है जिसपर एलिमिनेटर मैच खेला गया था. क्वालीफायर 2 मैच का विजेता फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से भिड़ेगा. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

खैर फाइनल से पहले सबकी नजरें क्वालीफायर 2 पर टिकी होंगी. गुजरात और राजस्थान का मैच धमाकेदार रहने की उम्मीद है, लेकिन बारिश या किसी अन्य कारण से दूसरा क्वालीफायर मैच रद्द हो गया, तो कौन बाहर और कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी? यहां जान लीजिए इसका नियम.

क्वालीफायर 2 रद्द हुआ, तो विजेता कौन?

अगर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर 2 मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है. ऐसे में गुजरात टाइटंस फाइनल में चली जाएगी और राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

दरअसल आईपीएल में फाइनल के अलावा किसी भी मैच के लिए रिजर्व डे का नियम नहीं है. इसलिए कोई प्लेऑफ मुकाबला किसी भी कारण से रद्द हो जाता है, तो पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन वाली टीम आगे बढ़ती है. अंक तालिका को देखें तो गुजरात दूसरे और राजस्थान की टीम चौथे स्थान पर रही थी. इसलिए गुजरात फाइनल में चली जाएगी और राजस्थान को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा.

29 मई को राजस्थान और गुजरात का क्वालीफायर 2 मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. 29 मई को मुल्लांपुर में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. अच्छी बात यह है कि मैच के समय बारिश की कोई संभावना नहीं है.

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