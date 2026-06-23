बेन स्टोक्स की इंग्लैंड टीम में वापसी, कप्तानी भी मिली; तीसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव

ENG Playing 11 for ENG 3rd Test: इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की वापसी हो गई है. वह ट्रेंट ब्रिज में 25 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. सीरीज के पहले टेस्ट के बाद हुए नाइट क्लब विवाद के बाद बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वॉड से बाहर रखा गया था, लेकिन दोनों की ही वापसी हो गई है.

इंग्लैंड ने कीवी टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का एलान कर दिया है, जिसमें कुल 4 बदलाव नजर आए. स्टोक्स के साथ नाइट क्लब विवाद में शामिल एटकिंसन को भी अंतिम एकादश में जगह मिली है.

बताते चलें कि पहले टेस्ट के बाद स्टोक्स और एटकिंसन एक नाइट क्लब में गए थे, जहां दोनों की लड़ाई एक रग्बी प्लेयर से हुई. मामला आगे बढ़ा, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जांच शुरू की. जांच के चलते ही दूसरे टेस्ट में स्टोक्स और एटकिंसन बाहर रहे.

इंग्लैंड ने किए चार बदलाव

इंग्लिश टीम ने इलेवन में कुल 4 बदलाल किए. टीम में बेन स्टोक्स और एटकिंसन के अलावा जेमी स्मिथ और शोएब बशीर की भी वापसी हुई है. इसके अलावा एक बदलाव कप्तानी में भी हुआ. स्टोक्स की गैरमौजूदगी में जो रूट ने दूसरे टेस्ट में कमान संभाली थी. वापसी के साथ स्टोक्स को कप्तानी भी सौंप दी गई है. तीसरे टेस्ट में रूट बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए दिखेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, शोएब बशीर.

तीसरा मैच सीरीज डिसाइडर

पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. फिर दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 253 रनों से जीत हासिल की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया. अब तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी.

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