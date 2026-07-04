वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब होगा? ये सवाल अभी क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में है. वैभव ने एक दिन पहले इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसे देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 में वह खेल सकते हैं. जहां सब उत्साहित हैं, वहां इंग्लैंड की वर्तमान टीम में शामिल प्लेयर्स डरे हुए भी हैं. खासकर गेंदबाज, जिन्हें वैभव का सामना करना पड़ेगा. प्रेस कांफ्रेंस में सैम करन ने बताया कि उनसे बचने के लिए हमारी टीम के पास प्लान भी है.

सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी के IPL प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वहां और यहां की पिच में फर्क है. उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार इंग्लैंड उनके लिए अलग चुनौती पेश करेगी. भारत के मुताबिक यहां पिचें धीमी है." उन्होंने ये भी बताया कि वैभव के लिए इंग्लैंड के पास प्लान हैं, लेकिन साथ में चिंता भी जताई कि क्या उनके खिलाफ वो प्लान काम करेंगे.

उन्होंने कहा, "उनके लिए हमारे पास प्लान हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही हैं या नहीं क्योंकि सभी जानते हैं कि वैभव इस समय किस फॉर्म में हैं. वह सर्वश्रेष्ठ समय का आनंद ले रहे हैं."

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🚨 SAM CURRAN ON VAIBHAV SURYAVANSHI 🌟



🎙️ “He’s a special talent and fully deserves the hype around him. The conditions in England are different, but with the fearless way he plays, he’s always a threat.”#ENGvIND pic.twitter.com/XZuVKZFlBx — Rana Ahmad. (@AhmadRana056) July 3, 2026

सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि बेशक उनका IPL करियर शानदार रहा हो, लेकिन इंग्लैंड में उनके लिए अलग तरह की चुनौती होंगी. भारत को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों के बोझ को वह कैसे संभालते हैं? ये भी उनकी परीक्षा होगी.

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कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर होगा. भारतीय समयनुसार ये मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जब मेनचेस्टर में दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे. यहां जब पिछली बार T20 मैच हुआ था तब इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 304 रनों का विशाल स्कोर बनाया था.