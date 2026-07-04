हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 2nd T20: वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान

IND vs ENG 2nd T20: वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान

IND vs ENG 2nd T20: वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है, लेकिन इंग्लैंड की टीम उनके खिलाफ ख़ास प्लान तैयार कर रही है. इसका खुलासा खुद इंग्लैंड के खिलाड़ी ने किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कब होगा? ये सवाल अभी क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा चर्चा में है. वैभव ने एक दिन पहले इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसे देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टी20 में वह खेल सकते हैं. जहां सब उत्साहित हैं, वहां इंग्लैंड की वर्तमान टीम में शामिल प्लेयर्स डरे हुए भी हैं. खासकर गेंदबाज, जिन्हें वैभव का सामना करना पड़ेगा. प्रेस कांफ्रेंस में सैम करन ने बताया कि उनसे बचने के लिए हमारी टीम के पास प्लान भी है.

सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी के IPL प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वहां और यहां की पिच में फर्क है. उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार इंग्लैंड उनके लिए अलग चुनौती पेश करेगी. भारत के मुताबिक यहां पिचें धीमी है." उन्होंने ये भी बताया कि वैभव के लिए इंग्लैंड के पास प्लान हैं, लेकिन साथ में चिंता भी जताई कि क्या उनके खिलाफ वो प्लान काम करेंगे.

उन्होंने कहा, "उनके लिए हमारे पास प्लान हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो सही हैं या नहीं क्योंकि सभी जानते हैं कि वैभव इस समय किस फॉर्म में हैं. वह सर्वश्रेष्ठ समय का आनंद ले रहे हैं."

यह भी पढ़ें- 'कहीं देर न हो जाए...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर बोले भारत के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान

सैम करन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा कि बेशक उनका IPL करियर शानदार रहा हो, लेकिन इंग्लैंड में उनके लिए अलग तरह की चुनौती होंगी. भारत को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों के बोझ को वह कैसे संभालते हैं? ये भी उनकी परीक्षा होगी.

यह भी पढ़ें- भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा

कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर होगा. भारतीय समयनुसार ये मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जब मेनचेस्टर में दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे. यहां जब पिछली बार T20 मैच हुआ था तब इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 304 रनों का विशाल स्कोर बनाया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Sam Curran IND Vs ENG 2nd T20 India Vs England 2nd T20 Vaibhav Suryavanshi IND Vs ENG T20 Vaibhav Suryavanshi Debut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20: वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान
वैभव सूर्यवंशी से डर रही है इंग्लैंड? ऑलराउंडर खिलाड़ी का खुलासा, उनसे बचने के लिए बनाया प्लान
क्रिकेट
Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
IND vs ENG 2nd T20 में कैसी रहेगी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
क्रिकेट
IND vs ENG 2nd T20 Weather: कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट
कहीं रद्द न हो जाए भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा T20, मेनचेस्टर में आज बारिश की संभावना; पढ़ें वेदर रिपोर्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khamenei Funeral Live Updates: ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
Live: ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए 4 जुलाई का दिन ही क्यों चुना? सामने आई ये वजह
महाराष्ट्र
राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा ओपन लेटर, कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है
राज ठाकरे ने CM देवेंद्र फडणवीस को लिखा ओपन लेटर, कहा- आपकी चुप्पी नेताओं को बेशर्म बना रही है
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
ओटीटी
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
Satluj Review: Diljit Dosanjh की ये फिल्म आपका दिल चीर देगी, पंजाब का दर्द आपको अंदर तक परेशान करेगा
क्रिकेट
Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
IND vs ENG 2nd T20 में कैसी रहेगी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान की पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा
इंडिया
PM Modi Inauguration: PM मोदी का राजस्थान को बड़ा तोहफा, पचपदरा में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का किया उद्घाटन
PM मोदी का राजस्थान को बड़ा तोहफा, पचपदरा में ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का किया उद्घाटन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में अब 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली, इन लोगों को योगी सरकार देगी सब्सिडी
यूपी में अब 3 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी बिजली, इन लोगों को योगी सरकार देगी सब्सिडी
शिक्षा
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
सिर्फ तीन फीट का कद, लेकिन दुनिया से कहीं ऊंचा हौसला शिक्षक संजीव मजूमदार की प्रेरणादायक कहानी
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget