देर रात तक नहीं जागना पड़ेगा, भारत-इंग्लैंड के टी20 मैच की टाइमिंग बदली; अब इतने बजे शुरू होगा

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है. टीम इंडिया अभी इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. पहला टी20 बारिश की वजह से रद्द हुआ. यह मैच भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे शुरू हुआ था. बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका. भारत ने 20 ओवर में 189 रन बनाए थे. फिर अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई, और फिर इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही मैच रद्द कर दिया गया. अब भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा. इस मैच के लिए फैंस को देर रात तक जागना नहीं पड़ेगा.

भारत और इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच 13 जुलाई को मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, यह मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. दूसरे टी20 का टॉस शाम साढ़े छह बजे होगा, वहीं 30 मिनट बाद यानी सात बजे मैच की शुरुआत होगी. इस सीरीज के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग एक नहीं बल्कि 2 ऐप्स पर हो रही है. टीवी पर आप यह मैच सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच सोनी लिव ऐप और जियोहॉटस्टार ऐप पर लाइव आएगा.

भारत ने दिया था 190 रनों का लक्ष्य, फिर बारिश से रद्द हो गया मैच

पहले टी20 में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. संजू सैमसन (01) और ईशान किशन (00) सस्ते में आउट हो गए थे. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों की पिटाई की. अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंद में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं श्रेयस अय्यर ने 47 गेंद में 68 रन बनाए. अंत में शिवम दुबे 21 गेंद में 42 रनों पर नाबाद रहे. भारत की पारी खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका. लंबे इंतजार के बाद मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

यह भी पढ़ें-

श्रेयस अय्यर बने अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान, इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में रचा इतिहास