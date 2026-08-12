WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतने होंगे इतने मैच, ऐसा है पूरा गणित
Indian Team Scenario For WTC 2025-27 Final: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को कितने मैच जीतने होंगे? यहां आपको पूरा गणित जानने को मिलेगा.
भारतीय क्रिकेट टीम ने 2021 और 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल खेला था. वो अलग बात है कि टीम को दोनों बार क्रमश: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2023-25 के चक्र में टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच सकी थी. अब 2025-27 के मौजूदा WTC चक्र में भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के कितने चांस हैं, यहां से टीम इंडिया को कितने मैचों में जीत हासिल करनी होगी? यहां आपको सारे जवाब मिल जाएंगे.
शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. उससे पहले आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का फाइनल में पहुंचने का गणित क्या कहता है.
2025-27 WTC फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया का गणित
फिलहाल टीम इंडिया 2025-27 WTC के प्वाइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर मौजूद है. टीम ने अब तक चक्र में 9 टेस्ट खेल लिए हैं, जिसमें 4 में जीत मिली, 4 में हार मिली और 1 ड्रॉ पर खत्म हुआ. टीम का PTC 48.15 का है.
हालिया समय में भारत को घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा विदेशी दौरे पर ऑस्ट्रेलिया से हार झेली. इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई. बता दें कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार 2023-2025 चक्र का हिस्सा थी. लिहाजा मौजूदा चक्र में सिर्फ इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ही मायने रखेगी.
अब यहां से भारत को 9 टेस्ट और खेलना हैं, जिसमें 2 श्रीलंका के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ और बाकी 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होंगे.
फाइनल के लिए 9 में से कितने टेस्ट जीतना जरूरी?
- भारत को सुरक्षित तरीके से फाइनल में जगह बनाने के लिए बाकी 9 टेस्ट में कम से कम 7 मुकाबले जीतने होंगे. इससे टीम को खुद को PCT में 60 पर्सेंट के ऊपर रख पाएगी.
- टीम 8 टेस्ट जीत और 1 ड्रॉ के साथ खुद को 60 पर्सेंट के ऊपर रखेगी. यहां से भी टीम के फाइनल में पहुंचने के ज्यादा चांस होंगे.
- अगर टीम सभी 9 मुकाबले जीत जाती है, तो क्वालीफिकेशन लगभग कंफर्म हो जाएगा.
- 8 टेस्ट जीतने और 1 हार के साथ भी काफी हद तक चांस बना रहेगा.
- 7 जीत के साथ भी फाइनल में पहुंचना काफी हद तक तय ही माना जा सकता है. बाकी 2 टेस्ट हारने के बाद भी मौका बना रहेगा.
- अगर 6 मैच जीत पाती है. बाकी के 3 टेस्ट में से 2 ड्रॉ होते हैं और 1 में हार मिलती है, तो स्थिति मुश्किल हो सकती है. इस स्थिति में PCT 60% से नीचे आ सकती है, जिसके साथ फाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आता है.
यह भी पढ़ें: इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'