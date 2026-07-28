10 कैच छूटे और टीम इंडिया से फील्डिंग कोच का पत्ता साफ, अब कौन लेगा जगह?

भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सहायक कोच रायन टेन डोएशे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. उनके बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप का भी टीम इंडिया से पत्ता साफ हो गया है. यह नया अपडेट श्रीलंका टेस्ट सीरीज से ठीक पहले सामने आया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है.

फील्डिंग कोच टी दिलीप की बात करें तो उनका कार्यकाल मई 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन अस्थायी रूप से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था. आपको याद दिला दें कि हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम की ओर से बहुत खराब फील्डिंग हुई थी.

10 कैच ड्रॉप, फील्डिंग कोच का सफाया

भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था, लेकिन इस सीरीज में भारतीय फील्डरों ने खूब सारे कैच छोड़े. भारतीय फील्डरों ने इस सीरीज में कुल 10 कैच छोड़े और खासतौर पर 26 जुलाई को खेले गए आखिरी टी20 में विकेटकीपर ईशान किशन तक कैच छोड़ते हुए नजर आए. उसके ठीक बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप का हटाया जाना कोई चौंकाने वाला विषय नहीं है. टी दिलीप ने साल 2021 में भारतीय टीम के फील्डिंग कोच होने का पदभार संभाला था. इस दौरान उन्होंने हेड कोच राहुल द्रविड और गौतम गंभीर के साथ काम किया.

कौन बनेगा नया फील्डिंग कोच?

रिपोर्ट्स का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया फील्डिंग कोच बनने की रेस में शुभदीप घोष सबसे आगे चल रहे हैं. घोष इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंडिया-ए टीम के साथ काम कर चुके हैं.

भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती श्रीलंका की है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. पहला मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाना है.

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