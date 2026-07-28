IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 कैच छूटे और टीम इंडिया से फील्डिंग कोच का पत्ता साफ, अब कौन लेगा जगह?

10 कैच छूटे और टीम इंडिया से फील्डिंग कोच का पत्ता साफ, अब कौन लेगा जगह?

India Coaching Staff: भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सहायक कोच रायन टेन डोएशे और फील्डिंग कोच टी दिलीप की टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सहायक कोच रायन टेन डोएशे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. उनके बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप का भी टीम इंडिया से पत्ता साफ हो गया है. यह नया अपडेट श्रीलंका टेस्ट सीरीज से ठीक पहले सामने आया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है.

फील्डिंग कोच टी दिलीप की बात करें तो उनका कार्यकाल मई 2025 में समाप्त हो गया था, लेकिन अस्थायी रूप से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था. आपको याद दिला दें कि हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम की ओर से बहुत खराब फील्डिंग हुई थी.

10 कैच ड्रॉप, फील्डिंग कोच का सफाया

भारत ने जिम्बाब्वे को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था, लेकिन इस सीरीज में भारतीय फील्डरों ने खूब सारे कैच छोड़े. भारतीय फील्डरों ने इस सीरीज में कुल 10 कैच छोड़े और खासतौर पर 26 जुलाई को खेले गए आखिरी टी20 में विकेटकीपर ईशान किशन तक कैच छोड़ते हुए नजर आए. उसके ठीक बाद फील्डिंग कोच टी दिलीप का हटाया जाना कोई चौंकाने वाला विषय नहीं है. टी दिलीप ने साल 2021 में भारतीय टीम के फील्डिंग कोच होने का पदभार संभाला था. इस दौरान उन्होंने हेड कोच राहुल द्रविड और गौतम गंभीर के साथ काम किया.

कौन बनेगा नया फील्डिंग कोच?

रिपोर्ट्स का मानना है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया फील्डिंग कोच बनने की रेस में शुभदीप घोष सबसे आगे चल रहे हैं. घोष इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंडिया-ए टीम के साथ काम कर चुके हैं.

भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती श्रीलंका की है. 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी. पहला मैच 15 अगस्त से गाले में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाना है.

यह भी पढ़ें:

क्रिस गेल से बहुत आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, 40 मैच के बाद होश उड़ा देंगे आंकड़े

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Ryan Ten Doeschate T Dilip
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
10 कैच छूटे और टीम इंडिया से फील्डिंग कोच का पत्ता साफ, अब कौन लेगा जगह?
10 कैच छूटे और टीम इंडिया से फील्डिंग कोच का पत्ता साफ, अब कौन लेगा जगह?
क्रिकेट
क्रिस गेल से बहुत आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, 40 मैच के बाद होश उड़ा देंगे आंकड़े
क्रिस गेल से बहुत आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, 40 मैच के बाद होश उड़ा देंगे आंकड़े
क्रिकेट
150 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा, पाकिस्तान के खिलाफ बना अनोखा 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
150 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा, पाकिस्तान के खिलाफ बना अनोखा 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
क्रिकेट
मुंबई में विराट-अनुष्का का नया सी-फेसिंग अपार्टमेंट, कीमत इतने करोड़
मुंबई में विराट-अनुष्का का नया सी-फेसिंग अपार्टमेंट, कीमत इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल
J&K के उरी में माइन ब्लास्ट, सेना के 2 जवान घायल
इंडिया
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
'सच्चाई यह है कि...', प्रियंका गांधी के आरोप पर BJP का पलटवार
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
'पेपर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे', संसद में बोले अनुराग ठाकुर
विश्व
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
इंडिया
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget