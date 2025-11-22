ENG vs AUS Ashes: बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने खेली तूफानी पारी, रचा इतिहास
ENG vs AUS Ashes: ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 36 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने अगले 50 रन 33 रन में बनाकर 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.
इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, ऑप्टस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में अभी तक बल्लेबाजी काफी मुश्किल नजर आ रही थी. लेकिन दूसरी पारी में ट्रेविस हेड की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगा ही नहीं, कि यहां ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 132 रनों पर सिमट गई थी. इंग्लैंड की पहली पारी भी यहां 172 रनों पर समाप्त हुई थी, आज टेस्ट के दूसरे दिन भी इंग्लैंड दूसरी पारी में 164 रनों पर ऑल आउट हो गई. लेकिन हेड ने यहां 36 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. इस पारी को उन्होंने शतक में तब्दील किया.
ट्रेविस हेड एशेज के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 में आ गए हैं. हेड ने 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया लिस्ट में पहले नंबर पर जैक ब्राउन हैं, जिन्होंने 1895 में 34 गेंदों में अर्धशतक लगाया था.
एशेज में सबसे तेज अर्धशतक
- 34 बॉल- जैक ब्राउन, मेलबर्न 1895
- 35 बॉ - ग्राहम यालोप, मैनचेस्टर 1981
- 35 बॉल- डेविड वार्नर, बर्मिंघम 2015
- 36 बॉल- केविन पीटरसन, द ओवल 2013
- 36 बॉल- ट्रेविस हेड, पर्थ 2025
69 गेंदों में जड़ा शतक
एशेज 2025-2026 के पहले टेस्ट में ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाने के बाद ट्रेविस हेड रुके नहीं, उन्होंने 69 गेंदों में अपना शतक भी पूरा किया. यानी अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 33 रन में जोड़े. शतक लगाने तक उन्होंने 4 छक्के और 12 चौके जड़े.
दूसरी पारी में बदला हेड का बल्लेबाजी क्रम
इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए. इंग्लैंड की पूरी टीम 172 रनों पर सिमट गई. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी बहुत खराब रही, बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 132 रनों पर ढेर कर दिया.
टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 164 रनों पर समाप्त हुई, इस तरह ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य मिला. जिस तरह पिच का बर्ताव रहा था, उससे लगा था कि ये लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के लिए पहाड़ जैसा होगा लेकिन ट्रेविस हेड की तूफानी पारी ने इसे मामूली सा बना दिया. खास बात ये हैं कि पहली पारी में 5वें नंबर पर आए हेड ने दूसरी पारी में ओपनिंग की.
