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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज का निधन, लंबे वक्त से भारत में चल रहा था इलाज; 38 की उम्र में ली आखिरी सांस

अफगानिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज का निधन, लंबे वक्त से भारत में चल रहा था इलाज; 38 की उम्र में ली आखिरी सांस

Shapoor Zadran Passes Away: अफगानिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शापूर जादरान का मंगलवार को निधन हो गया. अफगानिस्तान बोर्ड ने उनके निधन की जानकारी शेयर की.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Jul 2026 03:15 PM (IST)
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Shapoor Zadran Passes Away News: अफगानिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शापूर जादरान (Shapoor Zadran) का निधन हो गया. वह लंबे वक्त से गंभीर बीमार से जूझ रहे थे. उनका इलाज भारत में ही चल रहा था. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार (07 जुलाई) को उनके निधन की जानकारी शेयर की.

बोर्ड ने लिखा, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान के निधन पर गहरे दुख और शोक का इजहार करता है."

बोर्ड ने आगे लिखा, "शापूर अफगानिस्तान क्रिकेट की नींव रखने वाले लोगों में से एक थे. उनके समर्पण, जुनून और अटूट प्रतिबद्धता ने हमारे देश में इस खेल की उन्नति और विकास में अहम भूमिका निभाई."

गंभीर बीमार का थे शिकार, लंबे वक्त से भारत में चल रहा था इलाज 

जादरान हेमोफैगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस (HLH) से जूझ रहे थे, जो इम्यून सिस्टम से जुड़ी एक बीमारी है. पिछले कुछ महीनों से भारत के NCR रीजन में उनका इलाज चल रहा था. बताया जा रहा है कि उन्होंने ग्रेटर नोएड के अस्पताल में आखिरी सांस ली. 

पिछले साल से चल रहा था इलाज

शापूर के भाई घमई जादरान के मुताबिक, पिछले साल के अक्टूबर से उनका इलाज चल रहा था. डॉक्टरों की सलाह पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें भारत लाया गया था. करीब 2 महीने पहले मई में अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी अस्पताल में शापूर का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे. 

शापूर जादरान का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

शापूर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 44 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. वनडे की 44 पारियों में बॉलिंग करते हुए उन्होंने 43 विकेट चटकाए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 36 पारियों में उन्होंने 37 अपने नाम किए.

 

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Published at : 07 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Shapoor Zadran Shapoor Zadran Dies
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