IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जिसमें दुनिया के सभी बड़े खिलाड़ी खेलते हैं. लेकिन वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा अपनी जिद के कारण आईपीएल में नहीं खेल पाए, जिन्हें लीग का पहला कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था. हालांकि इसके बाद लारा ने अपना नाम ऑक्शन में दिया, लेकिन तब समय बदल चुका था और उन्हें किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा.

क्रिकेट के महान खिलाड़ियों का जिक्र होगा तो वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा का नाम हमेशा लिया जाएगा, जिन्होंने टेस्ट में 400 और फर्स्ट क्लास में 501 रनों की ऐतिहासिक पारियां खेली. जब 2008 में आईपीएल शुरू हो रहा था तब बीसीसीआई चाहता था कि इसमें दुनिया के बड़े खिलाड़ी खेले. लारा को आईपीएल का पहला कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया, क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज दिग्गज की ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक थी. वीडियो गेम्स उनके नाम से थे. लेकिन लारा कभी आईपीएल में खेल नहीं पाए.

ब्रायन लारा ने क्यों ठुकरा दिया था IPL कॉन्ट्रैक्ट

जब आईपीएल शुरू हो रहा था, तब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने विदेशी प्लेयर्स के लिए 4 लाख डॉलर की सीमा तय की. हालांकि ब्रायन लारा चाहते थे कि उन्हें अधिक धनराशि मिले. उन्होंने 1 मिलियन डॉलर की मांग रख दी. लारा तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे, इस वजह से उनपर इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की गई. लारा की ब्रांड वैल्यू बेशक अधिक थी, लेकिन लीग में विरासत के साथ व्यावसायिक रणनीति को भी देखा जाता है. लारा अपनी शर्तों के कारण आईपीएल नहीं खेल पाए.

2011 में नहीं मिला खरीदार

ब्रायन लारा ने अपनी जिद छोड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. समय बदल चुका था, और जिस दिग्गज को आईपीएल का पहला कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया वह ऑक्शन में नहीं बिके. 2011 के मेगा ऑक्शन में लारा ने अपना नाम दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी जिद छोड़, 4 लाख डॉलर के बेस प्राइस पर नाम रजिस्टर करवाया. तब आईपीएल की टीमें युवा खिलाड़ियों को जोड़ रही थी, वह भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीमें बना रही थी. किसी फ्रेंचाइजी ने लारा को नहीं खरीदा, वह अनसोल्ड रह गए. वह कभी आईपीएल नहीं खेल पाए, हालांकि बाद में वह बतौर कोच इस लीग का हिस्सा बने.