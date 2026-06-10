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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनाइट क्लब विवाद के बाद बेन स्टोक्स पर एक्शन, जो रूट बने नए कप्तान; ECB का एलान

नाइट क्लब विवाद के बाद बेन स्टोक्स पर एक्शन, जो रूट बने नए कप्तान; ECB का एलान

Ben Stokes: इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक्स पर नाइट क्लब विवाद के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ उन्हें कप्तानी से हटाया बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 08:40 PM (IST)
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नाइट क्लब विवाद के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें टीम से बाहर कर दिया है. उनकी जगह जो रूट को कप्तानी सौंपी गई है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 जून से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए स्क्वॉड जारी किया. इसी रिलीज में बताया गया स्टोक्स और उनके साथी तेज गेंदबाज गस एटकिंसन नाइट क्लब मामले में चल रही जांच को देखते हुए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

रिलीज में आगे बताया गया कि स्क्वॉड में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स को जोड़ा गया है. दूसरा रेड बॉल मुकाबला लंदन केनिंग्टन ओवल के मैदान पर होगा. 

बेन स्टोक्स का नाइट क्लब विवाद 

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया. मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 115 रनों से जीत हासिल की. जीत का जश्न मनाने के लिए स्टोक्स और एटकिंसन एक नाइट क्लब में पहुंचे. इसके साथ स्टोक्स ने इंग्लैंड बोर्ड के जरिए बनाए गए 'टीम कर्फ्यू' के नियम तोड़े. बताया गया कि स्टोक्स ने बहुत ज्यादा शराब पी ली. 

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इसके बाद क्लब में स्टोक्स और एटकिंसन की एक रग्बी खिलाड़ी से बहस हुई. यह बहस मारपीट में बदल गई. विवाद की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई. अब इंग्लैंड बोर्ड ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड 

जो रूट (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग.

 

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के हैरी ब्रूक बने टेस्ट के नंबर-1 बल्लेबाज, टॉप-10 में सिर्फ दो भारतीय; जानें ताजा अपडेट

Published at : 10 Jun 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes ENG Vs NZ 2nd Test England
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