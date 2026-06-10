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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार

IND vs ENG: 12 गेंद में चाहिए थे 38 रन, भारत ने इंग्लैंड के जबड़े से छीन ली थी जीत; फिर लास्ट तीन गेंद में मिली हार

IND vs ENG: 172 रनों का पीछा कर रही टीम इंडिया को 12 गेंदों में 38 रन चाहिए थे. ये मुश्किल था, लेकिन ऋचा घोष ने भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था. 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे. फिर भारत हार गया.

By : शिवम | Updated at : 10 Jun 2026 08:23 PM (IST)
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टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले वार्म-अप मुकाबले में भारतीय टीम हार गई. 172 रनों का पीछा करते हुए भारत के स्टार बल्लेबाज फ्लॉप रहे, लेकिन ऋचा घोष अंत तक लड़ती रही. 12 गेंदों में 38 रन चाहिए थे, तब लग रहा था कि इंग्लैंड टीम आसानी से इस मैच को जीत जाएगी लेकिन ईसी वोंग के 19वें ओवर में 21 रन आने से भारत की उम्मीद जग गई.

19वें ओवर में ऋचा घोष ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा, एक चौका श्री चरनी के बल्ले से आया. अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे. चरनी ने पहली गेंद पर एक रन लेकर स्ट्राइक ऋचा को दे दी, उन्होंने दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया. 3 गेंदों में अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे, भारत जीत के करीब था लेकिन फिर हार गया.

166 पर सिमटी टीम इंडिया

अंतिम 3 गेंदों पर अब 6 रन चाहिए थे, ऋचा घोष स्ट्राइक पर थी. चौथी गेंद पर ऋचा घोष कवर के ऊपर से मारना चाहती थी, वह आगे बढ़ी और लिंसी स्मिथ ने गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दी. बल्लेबाज मिस हुईं और विकेटकीपर ने बिना कोई गलती स्टंप कर दिया. पांचवीं गेंद पर रेणुका सिंह ने रूम बनाकर कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन कैच आउट हो गई. चार्ली डीन का ये कैच कमाल का था. ये भारतीय पारी का 10वां विकेट था, इस वार्म-अप मैच में टीम इंडिया 5 रनों से हार गई.

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ऋचा घोष ने खेली आतिशी पारी

हालांकि इस वार्म-अप मैच में पॉजिटिव बात ये रही कि मिडिल आर्डर बल्लेबाज ऋचा घोष की शानदार फॉर्म देखने को मिली, दबाव वाली स्थिति में उन्होंने 36 गेंदों में 68 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसमें उन्होंने 2 छक्के और 9 चौके लगाए. हालांकि टॉप आर्डर के बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन देखने को मिला.

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ओपनर्स स्मृति मंधाना 1 और शेफाली वर्मा 13 रन बनाकर आउट हुईं. यास्तिका भाटिया ने 15 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 15 रन बनाए. इससे पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 171 रन बनाए थे.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Jun 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Richa Ghosh Indian Women Cricket Team India Vs England Women IND W Vs ENG W Women's T20 World Cup 2026
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