हैरी ब्रूक बने टेस्ट के नंबर-1 बल्लेबाज, टॉप-10 में सिर्फ दो भारतीय; जानें ताजा अपडेट

भारत और अफगानिस्तान के एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट के खत्म होने के बाद आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग जारी की है. ताजा अपडेट में जो रूट से नंबर-1 का ताज छिन गया है. अब इंग्लैंड के हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले शुभमन गिल को ताजा रैंकिंग में भारी फायदा हुआ है.

लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की 115 रनों की जीत के दौरान पहली पारी में अर्धशतक लगाने के बाद ब्रूक नंबर एक स्थान पर आ गए. ब्रूक पहली बार दिसंबर 2024 में नंबर-1 बल्लेबाज बने थे. ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड दूसरे नंबर पर आ गए हैं. वहीं जो रूट अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. जो रूट के लिए लॉर्ड्स टेस्ट अच्छा नहीं रहा था. दोनों पारियों में वह एक और आठ रन ही बना पाए थे.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में शतक लगाया था. इस शतक की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर वह आठवें स्थान पर आ गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ चौथे नंबर पर हैं. श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस एक स्थान उपर चढ़कर पांचवें स्थान पर चले गए हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन छठे स्थान पर हैं. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा सातवें स्थान पर हैं. भारत के शुभमन गिल आठवें और यशस्वी जायसवाल 9वें नंबर पर हैं. श्रीलंका के दिनेश चांदीमल एक पायदान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर चले गए हैं.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप-10 बल्लेबाज

1- हैरी ब्रूक

2- ट्रेविस हेड

3- जो रूट

4- स्टीव स्मिथ

5- कामिंदु मेंडिस

6- केन विलियमसन

7- टेंबा बावुमा

8- शुभमन गिल

9- यशस्वी जायसवाल

10- दिनेश चांदीमल

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