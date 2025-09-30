30 सितंबर, मंगलवार का दिन यानी आज एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक (ACC Meeting Today) हुई, जिसमें भारत के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया को ट्रॉफी ना मिलने पर कड़ा ऐतराज जताया है. ये बैठक दुबई में हुई, जिसमें राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से कड़े सवाल किए और कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी (Update on Asia Cup Trophy) किसी की निजी संपत्ति नहीं है.

राजीव शुक्ला ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि भारतीय टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई? शुक्ला ने कहा, "यह ACC की ट्रॉफी है, किसी विशेष व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है. विजेता टीम को औपचारिक ढंग से ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए थी."

मैं वहां कार्टून की तरह...

फाइनल मैच के बाद सवा घंटे तक पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हो सकी थी. मोहसिन नकवी के साथ-साथ अन्य हस्तियां पोडियम पर खड़ी रहीं. मैच के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता था कि टीम इंडिया काफी देर तक मैदान में ही बैठी रही थी.

मोहसिन नकवी ने सफाई देते हुए कहा, "वो बिना वजह वहां कार्टून की तरह खड़ा था. एसीसी को कहीं भी लिखित में यह जानकारी नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम मेरे हाथों से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी."

जब भारतीय प्रतिनिधि ने लगातार कड़े सवाल किए तो मोहसिन नकवी ने उन्हें टालते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा किसी और समय होगी, अब नहीं.

बिना ट्रॉफी भारत लौटी टीम इंडिया

चूंकि फाइनल मैच के बाद ACC चेयरमैन ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे, इसलिए टीम इंडिया को बिना ट्रॉफी और मेडल वापस घर लौटना पड़ा. भारतीय खिलाड़ी आज ही भारत वापस लौटे हैं. सूर्यकुमार यादव का मुंबई तो गौतम गंभीर का अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया.

