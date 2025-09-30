हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पूछा- क्यों नहीं दी टीम इंडिया को ट्रॉफी, मोहसिन नकवी बोले- मैं कार्टून...

ACC Meeting Mohsin Naqvi: मंगलवार को एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने ट्रॉफी ना दिए जाने पर मोहसिन नकवी से कड़े सवाल किए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

30 सितंबर, मंगलवार का दिन यानी आज एशियाई क्रिकेट काउंसिल की बैठक (ACC Meeting Today) हुई, जिसमें भारत के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया को ट्रॉफी ना मिलने पर कड़ा ऐतराज जताया है. ये बैठक दुबई में हुई, जिसमें राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से कड़े सवाल किए और कहा कि एशिया कप की ट्रॉफी (Update on Asia Cup Trophy) किसी की निजी संपत्ति नहीं है.

राजीव शुक्ला ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से सीधा सवाल करते हुए पूछा कि भारतीय टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई? शुक्ला ने कहा, "यह ACC की ट्रॉफी है, किसी विशेष व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है. विजेता टीम को औपचारिक ढंग से ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए थी."

मैं वहां कार्टून की तरह...

फाइनल मैच के बाद सवा घंटे तक पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन शुरू नहीं हो सकी थी. मोहसिन नकवी के साथ-साथ अन्य हस्तियां पोडियम पर खड़ी रहीं. मैच के बाद सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता था कि टीम इंडिया काफी देर तक मैदान में ही बैठी रही थी.

मोहसिन नकवी ने सफाई देते हुए कहा, "वो बिना वजह वहां कार्टून की तरह खड़ा था. एसीसी को कहीं भी लिखित में यह जानकारी नहीं दी गई थी कि भारतीय टीम मेरे हाथों से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी."

जब भारतीय प्रतिनिधि ने लगातार कड़े सवाल किए तो मोहसिन नकवी ने उन्हें टालते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा किसी और समय होगी, अब नहीं.

बिना ट्रॉफी भारत लौटी टीम इंडिया

चूंकि फाइनल मैच के बाद ACC चेयरमैन ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे, इसलिए टीम इंडिया को बिना ट्रॉफी और मेडल वापस घर लौटना पड़ा. भारतीय खिलाड़ी आज ही भारत वापस लौटे हैं. सूर्यकुमार यादव का मुंबई तो गौतम गंभीर का अहमदाबाद में भव्य स्वागत किया गया.

बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में हुई वापसी, PCB ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए किया टीम का एलान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Rajeev Shukla Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy
