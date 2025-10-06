एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा. शारजाह में खेले गए तीसरे मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था.

अफगानिस्तान 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन बना सकी. दरवेश अब्दुल रसूली ने 29 गेंद पर 32 रन बनाए. वह शीर्ष स्कोरर रहे. सेदिकुल्लाह अटल ने 28 और मुजीब उर रहमान ने 23 रन बनाए.

बांग्लादेश के लिए मोहम्मद सैफूद्दीन ने 3 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए. नसूम अहमद और तंजीम हसन साकिब ने 2-2 विकेट लिए. शोरिफूल इस्लाम और रिशाद हुसैन ने 1-1 विकेट लिए.

बांग्लादेश ने सैफ हसन के 38 गेंद पर 7 छक्के और 2 चौके की मदद से बनाए नाबाद 64 रन की बदौलत 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता. तंजीद हसन ने 33 रन बनाए.

बल्लेबाजी की तरह अफगानिस्तान की गेंदबाजी भी साधारण रही. मुजीब उर रहमान ने 2 विकेट लिए. राशिद खान ने 4 ओवर में 13 रन दिए लेकिन विकेट नहीं ले सके. ओमरजाई ने 3 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट लिए.

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया की तेजी से उभरती हुई टीमों में सबसे मजबूत टीम मानी जाती रही है. वनडे विश्व कप 2023 और टी20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान ने अपने प्रदर्शन से चौंकाया था. अफगान टीम ने विश्व विजेता टीमों को हराया था. इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें भी शामिल हैं. एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान को फाइनल का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ये टीम सुपर में भी नहीं पहुंच सकी. अफगानिस्तान को अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा. उसके प्रदर्शन में गिरावट विश्व क्रिकेट के लिए हानि की तरह है.