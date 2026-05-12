जीत के बाद भी अक्षर पटेल को हुआ 12 लाख रुपये का नुकसान, टीम की ये गलती पड़ गई भारी

अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को पंजाब किंग्स पर 3 विकेट से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 210 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए DC की शुरुआत खराब हुई थी, 3 विकेट 33 के स्कोर पर गिर गए थे. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पटेल ने 30 गेंदों में 56 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसने जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया. हालांकि मैच में उनकी टीम से एक गलती हो गई, जिसके लिए पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा.

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने धीमी ओवर गति को बनाए रखा. ये इस सीजन दिल्ली टीम का धीमी ओवर गति का पहला अपराध है, इस कारण कप्तान अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा.

IPL द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया, "दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि 55वें मैच के दौरान उनकी टीम ने धीमी ओवर गति बनाए रखी. ये IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर गति से जुड़े अपराधों से संबंधित है. जारी संस्करण में उनकी टीम का पहला अपराध था, इसलिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया."

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प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है दिल्ली कैपिटल्स

पंजाब किंग्स को हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को कायम रखा है. दिल्ली ने 12 में से 5 मैच जीते हैं. 10 अंकों के साथ टीम अंक तालिका में सातवें नंबर पर है, जो अपने बचे हुए मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंच जाएगी. इस स्थिति में भी उसे चाहिए कि टॉप-4 में कोई एक टीम 14 अंकों पर ही रहे और नेट रन रेट उनसे कम हो.

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दिल्ली कैपिटल्स का अगला मैच 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के साथ है. आखिरी मैच में दिल्ली की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी. 24 मई को होने वाला ये मुकाबला IPL 2026 में लीग स्टेज का आखिरी मैच होगा.