हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट“अरे ये कप्तान कैसे बनेगा?” अक्षर पटेल ने कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

“अरे ये कप्तान कैसे बनेगा?” अक्षर पटेल ने कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

अक्षर पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कप्तानी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कप्तान का असली काम खिलाड़ी को समझना और उससे बेस्ट निकालना होता है, न कि सिर्फ कैमरे के सामने बोलना.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने कप्तानी को लेकर फैली एक आम गलतफहमी पर जोरदार चोट की है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में उन्हें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि कप्तान को अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, तभी वह टीम को संभाल सकता है. वहीं अक्षर पटेल का मानना है कि क्रिकेट में कप्तानी का भाषा से कोई लेना-देना नहीं है. बल्कि असली नेतृत्व खिलाड़ी की समझ, टीम के साथ उसके रिश्ते और फैसले लेने की क्षमता से तय होता है.

"कप्तानी इंग्लिश बोलने से नहीं मिलती" - अक्षर

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दैरान अक्षर पटेल ने बताया कि लोग अक्सर उनकी भाषा को लेकर सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा, "लोग कहने लगते हैं कि यह अंग्रेजी नही बोलता, यह कैसे टीम की कप्तानी करेगा? लेकिन कप्तान का काम सिर्फ बोलना नहीं होता है. उसका काम है अपने खिलाड़ियों को पहचानना, उनकी ताकत, कमजोरी और उनसे कैसे बेस्ट निकलवाना होता है."

अक्षर ने साफ कहा कि अच्छे इंग्लिश स्पीकर को ही कप्तानी का हकदार मानना गलत सोच है. उन्होंने आगे कहा, "अगर हम कहें कि कप्तान के पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो यह मानसिकता लोगों की खुद की बनाई हुई है. कप्तानी में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए." 

उनका मानना है कि एक टीम लीडर वही होता है जो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके और मौके पर सही फैसले ले सके. चाहे वह कप्तान किसी भी भाषा में बात कर रहा हो.

अक्षर पटेल का दमदार करियर

31 वर्षीय अक्षर पटेल 2014 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बन गए हैं.

वनडे: 71 मैच, 75 विकेट, 858 रन

टी20: 83 मैच, 79 विकेट, 637 रन

टेस्ट: 14 मैच, 55 विकेट, 646 रन

आईपीएल: 162 मैच, 128 विकेट, 1916 रन

आईपीएल में उनका प्रदर्शन हमेशा टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ है, और दिल्ली कैपिटल्स उन्हें भरोसेमंद कप्तान के रूप में देखती है. 

Published at : 14 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals TEAM INDIA AXAR PATEL CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA Live Score: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
Live: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: ऐसा हुआ तो बढ़ जाएगी NDA की धड़कन ! । NDA । RJD । Prashant Kishor
Bihar Election 2025 Result: NDA और Mahagathbandhan में कम हुआ सीटों का फासला । Nitish । Tejashwi
Bihar Election 2025 Result: बदलती आंकड़ों की तस्वीर, पोस्टल बैलट में अन्य आगे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव की रेस में बाहुबली की कतार में कौन-कौन शामिल? | ABP News
Bihar Election 2025 Result: Tejashwi बनाम Nitish की चुनावी फाइट में कौन बनेगा विजेता? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
Live: रिकेल्टन और मार्क्रम ने साउथ अफ्रीका को दिलाई सधी हुई शुरुआत, भारत को पहले विकेट की तलाश
इंडिया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड उमर के घर को IED से उड़ाया
हरियाणा
Haryana News: दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
दिल्ली के बाद गुरुग्राम के बच्चों के लिए भी बड़ा फैसला, बढ़ते AQI के बीच 'हाइब्रिड' होंगे 5वीं तक के क्लास
बिजनेस
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
टमाटर सा लाल हुआ शेयर बाजार, बिहार चुनाव की काउंटिंग के बीच 418 अंक फिसला सेंसेक्स
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
विश्व
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
दुबई में भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली गैंगवॉर! लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या का दावा
ट्रैवल
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
भारतीय सैलानियों की नई पसंद बना मॉस्को, 2025 में 40% तक बढ़ी टूरिस्ट की संख्या
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget