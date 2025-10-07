हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह

भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह

Australia Squad For India ODI and T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज भी होनी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 07 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान कर दिया है. दोनों ही टीमों की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी. वहीं 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज होगा. 

स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की घरेलू सीरीज के लिए वनडे टीम में वापसी हुई है. वहीं कमर की चोट से उबर रहे टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.

ग्लेन मैक्सवेल टीम से बाहर

चयनकर्ताओं ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती दो टी20 मैच के लिए मिचेल मार्श की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का चयन किया है. विकेटकीपर एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह एडीलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे. तेज गेंदबाज नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं. 

ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रेक्चर के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं. कैमरून ग्रीन भारतीय सीरीज के वनडे चरण के बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मुकाबलों की तैयारी करेंगे. 

जानें टीम के एलान के बाद क्या बोले चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली

चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, हमने वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है, क्योंकि सीरीज के अंत में कुछ प्रबंधन की जरूरत होगी. खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड क्रिकेट के जरिए गर्मियों के सत्र की तैयारी करेंगे. टी20 टीम के अधिकतर खिलाड़ी एक साथ रहेंगे, क्योंकि यह अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी का एक महत्वपूर्ण दौर है. हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ खिलाड़ियों को आगे की टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार कर सकें.

वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा जबकि दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 23 अक्टूबर (एडीलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को होगा. इसके बाद टी20 सीरीज के पांच मैच 29 अक्टूबर (कैनबरा), 31 अक्टूबर (मेलबर्न), दो नवंबर (होबार्ट), छह नवंबर (गोल्ड कोस्ट) और आठ नवंबर (ब्रिस्बेन) को खेले जाएंगे.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जंपा.

भारत के खिलाफ शुरुआती 2 टी20 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम (शुरुआती दो मैच): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा.

Published at : 07 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Mitchell Marsh MITCHELL STARC INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Revolt RV Blaze X EV Bike Review: A new revolution in electric biking | Auto Live
Honda Amaze Review: A practical & efficient compact sedan | Auto Live
Hero Xoom 125, First Ride review | Auto Live
Bajaj Gogo Walkaround | Auto Live
Mahindra XUV700 All Black Ebony Edition India First Look | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
Nobel Prize 2025: फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट को मिलेगा अवॉर्ड
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
एक दो नहीं, पूरे 102 बच्चे पैदा किए थे इस इंसान ने, पोते-पोतियों की संख्या सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget