क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान कर दिया है. दोनों ही टीमों की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी. वहीं 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज होगा.

स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैच की घरेलू सीरीज के लिए वनडे टीम में वापसी हुई है. वहीं कमर की चोट से उबर रहे टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिचेल मार्श टीम की कप्तानी जारी रखेंगे.

ग्लेन मैक्सवेल टीम से बाहर

चयनकर्ताओं ने अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी के इरादे से शुरुआती दो टी20 मैच के लिए मिचेल मार्श की अगुवाई में 14 सदस्यीय टीम का चयन किया है. विकेटकीपर एलेक्स कैरी पर्थ में होने वाली वनडे सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह एडीलेड ओवल में क्वींसलैंड के खिलाफ शेफील्ड शील्ड के दूसरे दौर के मैच में खेलेंगे. तेज गेंदबाज नाथन एलिस अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद दोबारा टीम का हिस्सा बने हैं.

ग्लेन मैक्सवेल न्यूजीलैंड दौरे पर कलाई में फ्रेक्चर के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं. कैमरून ग्रीन भारतीय सीरीज के वनडे चरण के बाद पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मुकाबलों की तैयारी करेंगे.

जानें टीम के एलान के बाद क्या बोले चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली

चयनकर्ताओं के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, हमने वनडे सीरीज और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है, क्योंकि सीरीज के अंत में कुछ प्रबंधन की जरूरत होगी. खिलाड़ी शेफील्ड शील्ड क्रिकेट के जरिए गर्मियों के सत्र की तैयारी करेंगे. टी20 टीम के अधिकतर खिलाड़ी एक साथ रहेंगे, क्योंकि यह अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी का एक महत्वपूर्ण दौर है. हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ खिलाड़ियों को आगे की टेस्ट सीरीज के लिए भी तैयार कर सकें.

वनडे और टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा जबकि दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 23 अक्टूबर (एडीलेड) और 25 अक्टूबर (सिडनी) को होगा. इसके बाद टी20 सीरीज के पांच मैच 29 अक्टूबर (कैनबरा), 31 अक्टूबर (मेलबर्न), दो नवंबर (होबार्ट), छह नवंबर (गोल्ड कोस्ट) और आठ नवंबर (ब्रिस्बेन) को खेले जाएंगे.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जंपा.

भारत के खिलाफ शुरुआती 2 टी20 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम- ऑस्ट्रेलियाई टी20 टीम (शुरुआती दो मैच): मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जंपा.