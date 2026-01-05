हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: मैदान पर भिड़ गए बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन, सिडनी टेस्ट में गरमाया माहौल; देखें वायरल वीडियो

AUS vs ENG 5th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 5वां टेस्ट खेला जा रहा है. सोमवार को टेस्ट के दूसरे दिन बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस हुई.

By : शिवम | Updated at : 05 Jan 2026 07:35 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज (2025-26) का आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है. सोमवार को टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस देखने को मिली. ये बहस धीरे धीरे बढ़ती गई, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट के दूसरे दिन बेन स्टोक्स और मार्नस लाबुशेन के बीच ये नोखझोंक हुई. इसकी शुरुआत तब हुई जब 29वें ओवर में ट्रेविस हेड ने स्टोक्स की एक गेंद पर चौका मारा.

स्टोक्स और लाबुशेन के बीच तीखी बहस

चौका लगने के बाद बेन स्टोक्स ने ट्रेविस हेड से कुछ कहा. हेड ने भी इसका जवाब दिया. इस बीच जब स्टोक्स ओवर खत्म करने के बाद अंपायर से अपनी कैप लेने पहुंचे तो मार्नस लाबुशेन ने स्टोक्स से कुछ कहा. फिर इन दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. अंत में स्टोक्स आए और लाबुशेन के कंधे पर हाथ रखकर कुछ  कहने लगे.

ट्रेविस हेड ने पूरे किए 500 रन

सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं. अभी मेजबान 218 रन पीछे हैं. हेड 91 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की.

हेड एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एशेज सीरीज 2025-26 में 500 रन पूरे किए. उन्होंने 528 रन बना लिए हैं, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे नंबर के बल्लेबाज जो रुट उनसे 134 रन पीछे हैं. रुट ने 394 रन बनाए हैं. रुट ने सिडनी में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट की पहली पारी में 160 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है सीरीज

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले ही अजेय बढ़त बना ली थी. टीम ने शुरूआती 3 टेस्ट मैच जीते, जबकि चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की. हेड इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन (528*) बनाने वाले बल्लेबाज और मिचेल स्टार्क (28*) सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 05 Jan 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England Cricket Team Australia Cricket Team Australia Vs England Marnus Labuschagne AUS Vs ENG 5th Test
