हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच

Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच

भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 सुपर-4 में आज आमने-सामने होंगे. ऐसे में दुबई में हाई-वोल्टेज ड्रामा तय है. जानें कहां और कैसे देखें फ्री में मैच.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Sep 2025 09:23 AM (IST)

Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है. भारत और पाकिस्तान की टीमें सुपर-4 स्टेज में आमने-सामने होंगी. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मैच हाई-वोल्टेज ड्रामा से भरपूर रहने वाला है. ग्रुप स्टेज के पिछले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया था और अब सलमान आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम एशिया कप में अपने अपराजेय अभियान को जारी रखना चाहेगी.

मैच का समय और स्थान

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 का यह रोमांचक मुकाबला रविवार, 21 सितंबर 2025 को खेला जाएगा. मैच रात 8 बजे से शुरू होगा जबकि टॉस 7:30 बजे होगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है.

टीवी पर कहां देखें मैच?

फैन्स के लिए इस हाई-प्रोफाइल मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा. अगर आपके पास टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स पैकेज है, तो आप आसानी से पूरा मैच देख सकते हैं. 

फ्री में कैसे देखें लाइव मैच

जिनके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नही है, वो लोग भी इस मैच को फ्री में देख सकते हैं. डीडी स्पोर्ट्स पर यह मुकाबला फ्री में दिखाया जाएगा. दूरदर्शन केवल भारत के मैच मुफ्त में प्रसारित कर रहा है, इसलिए क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह किसी तोहफे से कम नही है.

मोबाइल पर कैसे देखें लाइव?

जो फैन्स टीवी पर मैच नहीं देख पा रहे हैं, वे अपने मोबाइल पर SonyLIV ऐप के जरिए मैच को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो जियो टीवी और एयरटेल एक्सस्ट्रीम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सोनी स्पोर्ट्स चैनल उपलब्ध हैं, जिनके जरिए मैच देखा जा सकता है।

टीम इंडिया में होंगे बदलाव

टीम इंडिया इस मैच में कुछ बदलावों के साथ उतर सकती है. जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग-11 में वापसी तय मानी जा रही है. वहीं, स्पिन विभाग को मजबूत करने के लिए वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया जा सकता है. भारत के लिए पिछले दो मैचों में गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी से रन बनाए हैं.

मैच क्यों है खास?

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा ही खास रहा है. इस बार मामला और भी गरमाया हुआ है, क्योंकि पिछले मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद के बाद से सोशल मीडिया पर बहस जारी है. ऐसे में दुबई में होने वाला यह सुपर-4 मुकाबला बेहद रोमांचक और ड्रामें से भरपूर होने वाला है. 

Published at : 21 Sep 2025 09:23 AM (IST)
Tags :
Live Streaming IND VS PAK Asia Cup 2025 Super 4
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने पर नाराज हो गए थे लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह ने क्या बताया ?
दिल्ली NCR
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
'प्रधान मंत्री जी, कुछ तो करो', दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर बोले अरविंद केजरीवाल
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
स्पोर्ट्स
Who is Mithun Manhas: जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
जानिए कौन हैं मिथुन मनहास, जो बन सकते हैं BCCI अध्यक्ष
विश्व
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी? 
'बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', अब किस देश पर भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप? राष्ट्रपति को भी दे डाली धमकी
जम्मू और कश्मीर
J&K: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जम्मू-कश्मीर: यासीन मलिक पर पीडीपी की चिट्ठी के बाद बोले CM उमर अब्दुल्ला, कहा- 'राजनीति न हो, अदालत पर छोड़ें फैसला'
जनरल नॉलेज
Oldest University Of UP: यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
यह है यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, जानिए क्यों कहते हैं इसे पूरब का ऑक्‍सफोर्ड?
हेल्थ
Vitamin Deficiency Tredness: किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा
किस विटामिन की कमी से होती है थकान? जानें कैसे करें पूरा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget