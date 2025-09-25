सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है. लेकिन कप्तान सूर्या का खुद का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा. पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उन्होंने 47 रन बनाए थे, इसके आलावा 3 पारियों में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट होने वाले सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

सूर्यकुमार यादव 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए. हालांकि अपील होने पर अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया था, सूर्या भी वहां खड़े रहे लेकिन बांग्लादेश ने रिव्यू ले लिया. स्क्रीन पर दिखा कि बल्ले का बड़ा किनारा लगते हुए विकेट कीपर के पास गई थी. इसी ओवर में पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा भी रन आउट हुए थे.

मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सूर्या ने थर्डमैन की दिशा में शॉट मारना चाहा, जो पॉइंट की दिशा में गया. फील्डर रिशाद होसैन ने शानदार डाइव लगाकर गेंद को रोका, नॉन स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक रन लेने दौड़े लेकिन सूर्या ने उन्हें वापस जाने को कहा. अभिषेक रन आउट हो गए, उन्होंने 37 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली.

फैंस ने की सूर्यकुमार यादव की आलोचना!

सुपर-4 के 2 महत्वपूर्ण मुकाबलों में सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला, पाकिस्तान के खिलाफ वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. बांग्लादेश के बाद फ्लॉप होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एज इतना बड़ा था और मैदान पर मौजूद हर दर्शक और फील्डर को साफ़ दिखाई दे रहा था कि कोई भी सभ्य क्रिकेटर वहां से चला जाता, लेकिन सूर्यकुमार नहीं हिले. लेकिन आजकल, इस जेंटलमैन गेम में कोई जेंटल नहीं है."

The edge was so MASSIVE & VISIBLE to every spectator & fielders on the ground that any decent cricketer would have walked but @surya_14kumar didn’t move. But these days, there is nothing gentle about this ‘gentleman’s’ game. Political posturing. Arrogance. Unsportsmanlike conduct — Gowhar Geelani (@GowharGeelani) September 24, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा, "बीसीसीआई से मेरा अनुरोध है कि श्रेयस अय्यर को टी20 फॉर्मेट में शामिल किया जाए. सूर्यकुमार यादव को आराम दिया जाना चाहिए क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे. हम सभी ने पिछले दो मैचों में ये देखा. कृपया बीसीसीआई और गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है.

My request to the BCCI is to bring in Shreyas Iyer in the T20 format. Suryakumar Yadav should be rested because no one is batting well. We've all seen the last two matches. Please, BCCI and Gautam Gambhir, Shreyas Iyer is a very good player.@BCCI @GautamGambhir — Mr. kuldeep Gurjar (@kullugujjar6312) September 24, 2025

Even after hitting such a thick edge, Suryakumar Yadav stood shamelessly on the pitch. Only 5 runs in 11 balls. There was an expectation of scoring runs against Oman. He did not have to bat in that too. pic.twitter.com/dxDOfPG9DE — Tide Bhai (@Public_Voice0) September 24, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा, इतना मोटा एज लगने के बाद भी सूर्यकुमार यादव बेशर्मी से पिच पर खड़े रहे. 11 गेंदों में सिर्फ़ 5 रन, ओमान के ख़िलाफ़ रन बनाने की उम्मीद थी लेकिन उसमें भी उन्हें बल्लेबाज़ी नहीं करनी पड़ी."

Suryakumar Yadav just fills the spot , being captain..

Chewing gum man is waste guy, last 10t20I his avg is less than 17

When ur seat is booked, u don't need to perform.. #INDvBAN — SandeshNarayan🐋 (@SandeshWrites) September 24, 2025

एक अन्य यूजर ने सूर्यकुमार यादव की एवरेज पर सवाल उठाते हुए लिखा, "पिछले 10 टी20 मैचों में उसका औसत 17 से भी कम है. जब आपकी सीट बुक हो जाती है, तो आपको प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं होती."