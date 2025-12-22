एशेज की एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या, देखिए टॉप 5 की लिस्ट

टेस्ट क्रिकेट की सबसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित सीरीज मानी जाने वाली एशेज में रन बनाना हर बल्लेबाज का सपना होता है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली इस सीरीज में दबाव, माहौल और हालात तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं. इसके बावजूद कुछ बल्लेबाजों ने एक ही एशेज सीरीज में इतने ज्यादा रन बनाए कि उनके नाम आज भी रिकॉर्ड बुक में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं.

सर डॉन ब्रैडमैन

इस सूची में सबसे ऊपर नाम है महान सर डॉन ब्रैडमैन का. 1930 में इंग्लैंड दौरे पर खेली गई एशेज सीरीज में ब्रैडमैन ने सिर्फ 5 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 974 रन ठोक दिए थे. उनका औसत 139.14 रहा, जो आज भी किसी सपने जैसा लगता है. इस सीरीज में उन्होंने 334 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी और चार शतक लगाए थे. क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रदर्शन शायद कभी दोहराया नहीं जा सकेगा,

वॉल्टर हैमंड

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वॉल्टर हैमंड भी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं. 1928-29 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली गई एशेज सीरीज में हैमंड ने 905 रन बनाए. 251 रन की बड़ी पारी के साथ उन्होंने चार शतक लगाए और इंग्लैंड के लिए उस समय एक मजबूत स्तंभ बने. विदेशी परिस्थितियों में इस तरह का प्रदर्शन आज भी बेहद खास माना जाता है.

मार्क टेलर

तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर हैं. 1989 की एशेज सीरीज में उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 839 रन बनाए थे. इस दौरान उनकी 219 रन की पारी काफी चर्चा में रही. टेलर की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में मजबूत स्थिति दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

सर डॉन ब्रैडमैन

सर डॉन ब्रैडमैन का नाम इस सूची में दो बार आना उनकी महानता को दर्शाता है. 1936-37 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई एशेज सीरीज में उन्होंने 810 रन बनाए. इस दौरान तीन शतक और एक अर्धशतक उनके बल्ले से निकले. इस सीरीज में भी उनका औसत 90 के आसपास रहा, जो उनकी निरंतरता का बड़ा सबूत है

स्टीव स्मिथ

आधुनिक क्रिकेट में यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने किया. 2019 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में खेलते हुए स्मिथ ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचों में 774 रन बना दिए. उनका औसत 110 से ज्यादा रहा और उन्होंने तीन शतक जड़े. स्मिथ की यह सीरीज आज के दौर की सबसे यादगार एशेज में गिनी जाती है.