The Ashes 2025-26: एशेज 2025 का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है. पर्थ में मिली 8 विकेट की करारी हार के बाद इंग्लैंड ने अब दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है. यह मैच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में डे-नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा. टीम में सबसे बड़ा बदलाव है, स्पिन ऑल-राउंडर विल जैक्स की वापसी, जो चोटिल मार्क वुड की जगह लेंगे.

मार्क वुड चोटिल, विल जैक्स को बड़ा मौका

सीरीज ओपनर में गेंदबाजी के दौरान मार्क वुड के बाएं घुटने में दर्द बढ़ गया था. पूरी जांच के बाद उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह इंग्लैंड ने विल जैक्स को शामिल किया है. जिन्होंने 2022 में पाकिस्तान दौरे पर अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लेकर सुर्खियां बटोरी थीं. जैक्स गेंद और बल्ले दोनों से टीम को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करेंगे.

दूसरे टेस्ट के लिए टीम में कोई और बदलाव नहीं किया गया है. इंग्लैंड अभी सीरीज में 0-1 से पीछे है, क्योंकि पर्थ टेस्ट दो ही दिनों में खत्म हो गया था और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से जीत दर्ज की थी.

स्टोक्स का बयान

पहले टेस्ट की निराशाजनक हार के बावजूद कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि टीम पूरी ताकत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि अभी चार मैच बचे हैं और इंग्लैंड एशेज वापस जीतने की पूरी क्षमता रखता है.

डे-नाइट टेस्ट में दोनों टीमों की असली परीक्षा

गाबा की तेज पिच और गुलाबी गेंद इस मुकाबले को और चुनौतीपूर्ण बनाएगी. इंग्लैंड की नजर शुरुआत में मिली हार के बाद सीरीज बराबर करने पर होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया बढ़त को 2-0 तक ले जाना चाहेगा. यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा भी है, इसलिए हर मैच अहम है.

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर.