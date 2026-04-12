जब आशा भोसले ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ गाया था गाना, जानें क्या है पूरी कहानी

Asha Bhosle Song With Brett Lee Story: दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी सुरीली आवाज और यादें हमेशा के लिए फैंस के दिल में अमर हैं. रविवार (12 अप्रैल) को 92 साल की उम्र में उन्होंने जिंगदी की आखिरी सांस ली. उनके जाने से पूरा संगीत जगत शोक में है. इसी बीच हम आपको दिग्गज सिंगर से जुड़ी ऐसी कहानी बताएंगे, जो वाकई हैरान कर देने वाली हैं. आशा भोसले का क्रिकेट से भी गहरा लगाव था. इस लगाव का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ गाना गाया था.

यह गाना खुद ऑस्ट्रेलिया दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने लिखा था. तो आइए जानते हैं कि आशा भोसले और ब्रेट के गाने की पूरी कहानी क्या है. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने इस कहानी का जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है.

2006 में गाया था गाना

यह वाकया 2006 में हुआ था, जब भारत में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी. बताया जाता है कि टूर्नामेंट के अभ्यास सत्र के दौरान ब्रेट ली ने सिर्फ 30 मिनट में इस गाने के बोल लिख दिए थे. गाने का नाम 'You're the One for Me' था. यह 'आशा एंड फ्रेंड्स' नाम एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था.

ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'माई लाइफ' में लिखा था, "यह म्यूजिक वीडियो तब शूट किया गया था, जब वह 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत में थे. इस गाने में ब्रेट ने ये पंक्तियां भी गाईं, 'हां, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा.' इस तरह आशा भोसले ने ब्रेट ली के साथ मिलकर गाना गया था.

सचिन तेंदुलकर को बेटे की तरह मानती थी आशा भोसले

गौरतलब है कि आशा भोसले दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपने बेटे की तरह मानती थीं. तेंदुलकर भी उनका बहुत सम्मान करते थे. 2023 में सचिन तेंदुलकर और आशा भोसले की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात की तस्वीरें सचिन ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थीं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए तेंदुलकर ने लिखा था, "चाहें वो गाना हो या फिर साधारण बातचीत, आशा ताई को सुनना हमेशा जादूई होता है."

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