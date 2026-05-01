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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RR vs DC Highlights: 225 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए बिश्नोई-बर्गर-आर्चर, दिल्ली का ऐतिहासिक रन चेज; राजस्थान की 'शर्मनाक' हार

RR vs DC Highlights: 225 रन भी डिफेंड नहीं कर पाए बिश्नोई-बर्गर-आर्चर, दिल्ली का ऐतिहासिक रन चेज; राजस्थान की 'शर्मनाक' हार

RR vs DC Full Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इतिहास रच दिया है. दिल्ली ने आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड बनाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 May 2026 11:36 PM (IST)
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दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रनों का टारगेट चेज करके इतिहास रच दिया है. यह इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली का सबसे बड़ा सफल रन चेज है. केएल राहुल और पथुम निसांका की अर्धशतकीय पारियों ने दिल्ली को यह मुकाम हासिल करने में मदद की. IPL 2026 में मिचेल स्टार्क पहली बार खेलने उतरे थे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए. दिल्ली की जीत में आशुतोष शर्मा और नीतीश राणा ने भी छोटी पारियां खेलकर बड़ा योगदान दिया.

दिल्ली का सबसे बड़ा रन चेज

दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे. केएल राहुल और पथुम निसांका ने इस ऐतिहासिक रन चेज की नींव रखी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 57 गेंदों में 110 रन जोड़े. निसांका ने 33 गेंद में 62 रन बनाए, वहीं राहुल ने 40 गेंद खेलकर 75 रनों की पारी खेली.

यह आईपीएल के इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है. इससे पहले उसका सबसे बड़ा रन चेज 210 रनों का था, जो उसने आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हासिल किया था. 

  • 226 रन - दिल्ली कैपिटल्स (बनाम RR)
  • 210 रन - दिल्ली कैपिटल्स (बनाम LSG)

केएल राहुल ने रचा इतिहास

केएल राहुल ने इस मुकाबले में 40 गेंदों में 75 रन बनाए. इसी के साथ उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 50+ स्कोर करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. यह IPL में कुल आठवीं बार है जब राहुल ने राजस्थान के खिलाफ 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया है. उनसे पहले एबी डिविलियर्स भी आठ बार ऐसा कर चुके हैं. शिखर धवन और विराट कोहली अपने करियर में सात-सात बार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 50 या उससे अधिक स्कोर कर चुके हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि अब 9 मैचों में चार जीत के बाद वह अंक तालिका में छठे स्थान पर आ गई है. दिल्ली की यह जीत लगातार 3 हार के बाद आई है. वहीं राजस्थान अभी चौथे स्थान पर है, जिसके अभी 12 अंक हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 May 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals KL RAHUL IPL HIGHLIGHTS IPL 2026 RR Vs RC
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