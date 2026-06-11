वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका दौरे पर इंडिया 'ए' टीम के साथ है, जहां ट्राई सीरीज खेली जा रही है. पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में हराया था. हालांकि वैभव इसमें सिर्फ 14 ही रन बना पाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ गुरुवार को खेले गए दूसरे मैच में उन्होंने 44 रनों की शानदार पारी खेलकर अच्छी शुरुआत दिलाई. इस पारी की तारीफ करते हुए पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शानदार खेल का प्रदर्शन था. मांजरेकर ने भी उनकी तारीफ की.

IPL 2026 में ऑरेंज कैप समेत कई अवार्ड्स जीतने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 44 रन बनाए. IPL 2026 में 72 छक्के लगाकर इतिहास रचने वाले वैभव अब अलग अवतार में दिखे हैं, लगातार 2 मैचों में उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया है. अश्विन ने इस पारी की तारीफ करते हुए इसे सिर्फ ताकत से अलग बताया.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "आउट! लेकिन एक मनोरंजक पारी, जिसमें कुछ बेहतरीन टाइमिंग वाले कवर ड्राइव देखने को मिले. हमने उनकी ताकत देखी है, लेकिन आज की पारी में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शानदार खेल का प्रदर्शन था."

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Out ! But 44(21) absolutely entertaining innings, punctuated with some well timed cover drives.



We have seen his power, but today was anything but brute force.



He is some player this kid.🤩🤩 #vaibhavsuryavanshi #INDAvAFGA pic.twitter.com/Ul3plGh783 — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) June 11, 2026

संजय मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, "इंडिया ए टीम श्रीलंका में खेल रही है. वहां की पिच IPL जैसी सपाट नहीं है और ये टी20 फॉर्मेट भी नहीं है. अलग बैटिंग कंडीशन में वैभव को खेलते देखना, मई उत्साहित हूं. वह टी20 में लप्पा शॉट खेलने वाला बल्लेबाज नहीं है, वह वनडे में भी कमाल कर सकता है. खास प्रतिभा है."

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हालांकि बारिश से प्रभावित इस मैच में अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को 4 रनों से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में 349/9 रन बनाए थे. अफगानिस्तान का स्कोर 25.5 ओवरों में 177/2 था, डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफगानिस्तान को 4 रनों से जीत दी गई.