हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर

'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर

IND A vs AFG A मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 44 रन बनाए. इस पारी की तारीफ करते हुए पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इसमें सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि इससे अलग थी.

By : शिवम | Updated at : 11 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका दौरे पर इंडिया 'ए' टीम के साथ है, जहां ट्राई सीरीज खेली जा रही है. पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में हराया था. हालांकि वैभव इसमें सिर्फ 14 ही रन बना पाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ गुरुवार को खेले गए दूसरे मैच में उन्होंने 44 रनों की शानदार पारी खेलकर अच्छी शुरुआत दिलाई. इस पारी की तारीफ करते हुए पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि इसमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शानदार खेल का प्रदर्शन था. मांजरेकर ने भी उनकी तारीफ की.

IPL 2026 में ऑरेंज कैप समेत कई अवार्ड्स जीतने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 44 रन बनाए. IPL 2026 में 72 छक्के लगाकर इतिहास रचने वाले वैभव अब अलग अवतार में दिखे हैं, लगातार 2 मैचों में उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया है. अश्विन ने इस पारी की तारीफ करते हुए इसे सिर्फ ताकत से अलग बताया.

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "आउट! लेकिन एक मनोरंजक पारी, जिसमें कुछ बेहतरीन टाइमिंग वाले कवर ड्राइव देखने को मिले. हमने उनकी ताकत देखी है, लेकिन आज की पारी में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शानदार खेल का प्रदर्शन था."

यह भी पढ़ें- राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी

संजय मांजरेकर ने एक्स पर लिखा, "इंडिया ए टीम श्रीलंका में खेल रही है. वहां की पिच IPL जैसी सपाट नहीं है और ये टी20 फॉर्मेट भी नहीं है. अलग बैटिंग कंडीशन में वैभव को खेलते देखना, मई उत्साहित हूं. वह टी20 में लप्पा शॉट खेलने वाला बल्लेबाज नहीं है, वह वनडे में भी कमाल कर सकता है. खास प्रतिभा है."

यह भी पढ़ें- 2027 वनडे वर्ल्ड की आई तारीख, 4 अक्टूबर से होगी शुरुआत, इस दिन होगा फाइनल; रिपोर्ट

हालांकि बारिश से प्रभावित इस मैच में अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को 4 रनों से हरा दिया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में 349/9 रन बनाए थे. अफगानिस्तान का स्कोर 25.5 ओवरों में 177/2 था, डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफगानिस्तान को 4 रनों से जीत दी गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Ashwin India A IND VS AFG Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर
'ताकत से बिल्कुल अलग...', वैभव सूर्यवंशी की पारी ने जीता अश्विन का दिल, जानिए क्या बोले पूर्व क्रिकेटर
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म! बांग्लादेश ने वनडे सीरीज में पहली बार चटाई धूल; लिख गया नया इतिहास
ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म! बांग्लादेश ने वनडे सीरीज में पहली बार चटाई धूल; लिख गया नया इतिहास
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड की आई तारीख, 4 अक्टूबर से होगी शुरुआत, इस दिन होगा फाइनल; रिपोर्ट 
2027 वनडे वर्ल्ड की आई तारीख, 4 अक्टूबर से होगी शुरुआत, इस दिन होगा फाइनल; रिपोर्ट 
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
रीजनल सिनेमा
राजनीति में आने से पहले ऐसी दिखती थीं सयानी घोष, 5 सालों में इतना बदला लुक, पहचानना मुश्किल
राजनीति में आने से पहले ऐसी दिखती थीं सयानी घोष, 5 सालों में इतना बदला लुक, पहचानना मुश्किल
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
पहले पीएम मोदी की तारीफ, फिर बागी सांसद और ममता पर बड़ा बयान… आखिर किस रणनीति पर शत्रुघ्न सिन्हा
पहले PM मोदी की तारीफ, फिर बागी सांसद और ममता पर बड़ा बयान… आखिर किस रणनीति पर शत्रुघ्न सिन्हा
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget