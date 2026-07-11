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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटलगातार हार के बाद कोच गौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? इंग्लैंड दौरे की मिलेगी सजा! एक्शन में BCCI

लगातार हार के बाद कोच गौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? इंग्लैंड दौरे की मिलेगी सजा! एक्शन में BCCI

आयरलैंड और फिर इंग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान श्रेयस अय्यर के आलावा चयनकर्ताओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. BCCI रिव्यू मीटिंग करने जा रही है.

Written By : रवीश बिष्ट |  Curated By: शिवम |  Updated at : 11 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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BCCI ने टीम इंडिया में बड़े बदलाव की तरफ इशारा किया है. पहले आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड टी20 सीरीज में बुरी तरह से हार के बाद बीसीसीआई अलर्ट मोड में आ चुकी है और भारतीय बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद समीक्षा करने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया की मौजूदगी में रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर से हार की वजह पूछी जाएगी.

बताया जा रहा है कि आयरलैंड और फिर इंग्लैंड से हार के बाद बीसीसीआई के आला अधिकारी खासे नाराज हैं और वो ये जानना चाहते है कि आखिर वर्ल्ड चैंपियन टीम को ब्रिटेन के टूर पर घुटने क्यों टेकने पड़े. सूत्र बता रहे हैं कि इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद टीम इंडिया के साथ जुड़ा एक कोच भारतीय टीम से हट सकता है.

सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य छोड़ सकता है साथ

एक सूत्र ने ये भी बताया है कि सपोर्ट स्टाफ से जुड़ा एक कोच टीम इंडिया का साथ छोड़ कर आईपीएल की फ्रेंचाइजी से जुड़ सकता है. टीम इंडिया के मौजूदा स्टाफ की बात करे तो हेड कोच गौतम गंभीर के अलावा गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल, असिस्टेंट कोच रयान टेन डोसाटे, स्पिन कोच साईराज बहुतुले , बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और फील्डिंग कोच टी दिलीप शामिल हैं.

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इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया की सरजमी सपोर्ट स्टाफ के लिए अच्छी नहीं रही है यहां हारने के बाद कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाता है. साल 2019 में वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद तब के बैटिंग कोच संजय बांगड़ की छुट्टी कर दी गई थी और तब ये सूत्रों की तरफ से ये दावा किया गया था कि धोनी को सेमीफाइनल में नीचे बैटिंग कराने का फैसला बांगर ने ही लिया था.

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BCCI लेगा एक्शन या सिर्फ लीपापोती

वहीं 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद बैटिंग कोच अभिषेक नायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? ये समीक्षा बैठक के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी.

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 11 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
India Vs England T20 BCCI IND Vs ENG T20 Series INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SHREYAS IYER Devajit Saikia
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